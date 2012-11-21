ساماندهی فاضلاب حاشیه سنندج نیازمند 44 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزایی اصل شامگاه سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان اظهار داشت: در استان کردستان به لحاظ بهداشتی اقدامات خوبی صورت گرفته است ولی متاسفانه در نواحی منفصل شهری، نایسر، ننله و مناطق حاشیه مشکلات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه برای رفع مشکلات این نواحی نیازمند اعتبار زیادی هستیم، افزود: با توجه به کمبود اعتبارات در استان برای رفع مشکلات بهداشتی تا کنون از اعتبارات شهرداری و مصوبات سفرها تامین اعتبار شده است.

شبکه آب رسانی شهر سنندج سنتی است

فرماندار شهرستان سنندج بیان کرد: در حال حاضر شبکه آب رسانی شهر سنندج سنتی است و این امر یک معضل جدی برای مرکز استان به شمار می رود.

میرزایی اصل یادآور شد: اختصاص دادن بخشی از اعتبارات استان به ساماندهی و بازسازی شبکه آبرسانی شهر سنندج ضروری است.

خرید 67 هکتار ارضی برای ساماندهی صنوف مزاحم

وی ادامه داد: 67 هکتار اراضی با اعتبار 200 میلیون تومان از مسکن و شهر سازی خریداری شده است که در صورت ارئه سند توسط مسکن و شهر سازی کار ساماندهی صنوف مزاحم آغاز می شود.

فرماندار شهر سنندج اظهار داشت: با توجه به عدم وجود محلی برای نمایشگاه دائمی در شهر سنندج نیاز است عرضه مواد غذایی در نمایشگاه ها با مجوز بهداشت صورت گیرد در غیر این صورت برخورد قانونی می شود.

میرزایی اصل افزود: بهسازی و ساخت سرویس بهداشتی در سطح شهر و روستاها با توجه به اعتبارات خوب پیشرفته داشته است.

وی در پایان سخنان خود گفت: ارتقاء بهداشت محیط نیازمند فرهنگ سازی مناسب است و این امر با اطلاع رسانی صورت می گیرد.