به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی فتاحی صبح چهارشنبه در مراسم عزاداری هیئت‌های مذهبی دانش‌آموزان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 335هیئت مذهبی دانش‌آموزی ثبت شده در سطح استان اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: در حال حاضر این هیئت‌های مذهبی در اکثر مدارس اصفهان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه هم‌زمان با فرارسیدن ماه محرم و ایام عاشورای حسینی دانش‌آموزان سراسر استان با تشکیل هیئت‌های عزاداری و سوگواری به مرثیه‌سرایی در رسای امام حسین (ع) و یاران ایشان می‌پردازند، ادامه داد: یکم آذر ماه هم‌زمان با ششمین روز از محرم امسال به عنوان روز حضرت علی اکبر (ع) نام‌گذاری شده است.

مسئول فعالیت‌های دانش‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان در ایام محرم و صفر در مدارس با پیوند جدا‌نشدنی میان نهضت عاشورا و انقلاب اسلامی ایران آشنا می‌شوند، بیان داشت: آموزش و پرورش استان با اجرای برنامه‌های مذهبی در ایام محرم و صفر در راستای تبیین و تقویت فلسفه عاشورای حسینی در میان دانش‌آموزان تلاش می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیئت‌های مذهبی دانش‌آموزان استان از مدارس به سمت ادارات و نواحی آموزشی موجود در سطح استان حرکت می‌کنند و به عزاداری حسینی می‌پردازند، اضافه کرد: همچنین در اداره کل آموزش و پرورش استان نیز پنج هیئت مذهبی دانش‌آموزی حضور پیدا کرده‌اند.