عمل به شعار سال یک تکلیف شرعی و تنها راه توسعه اشتغال پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسینی صبح چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گفت: عملکرد شهرستان در خصوص انجام تعهدات اشتغال متوسط بوده که تا کنون 60 درصد تعهدات اجرایی شده و مسئولین ادارات نسبت به انجام تعهدات اشتغال حوزه خود تلاش مضاعفی داشته باشند.

وی ادامه داد: چناران به خاطر نزدیکی به کلان شهر مشهد متقاضی اشتغال بالایی دارد و به همین دلیل یکی از شهرستانهای مهاجر پذیر است که بایستی در حوزه اشتغال آن تلاش بیشتری شود.

فرماندار چناران بیان داشت: شهرستان دارای واحدهای تولیدی تاثیر گذاری است که لازم است ادارات خدمات رسان تحت هیچ شرایطی از واحدهای تولیدی قطع خدمات نکنند و با صنایع و واحدهای تولیدی همکاری بیشتری کنند.

وی افزود: ضرورت دارد با توجه به فرامین رهبری معظم و شعار سال ادارات عنایت بیشتری به این واحدها داشته باشند و البته باید مواظبت کرد که با این شرایط و توصیه ها عده ای بسیار اندک فرصت طلب سوء استفاده هم نکنند.

حسینی افزود: جا دارد مسئولین ادارات در فرصت اندک پیش رو با تلاش مضاعف نسبت به انجام مابقی تعهدات باقی مانده و حتی بیش از آن همت منند.