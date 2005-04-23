خانه داري و كشاورزي زنان از سال آينده ،شغل محسوب مي شود

زهرا شجاعي درگفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهربا بيان اين مطلب گفت: با هماهنگي و همكاري مركز آمار ايران از سال آينده اين شغلها جزء مشاغل زنان محاسبه خواهد شد وتازه آن زمان است كه آمار واقعي اشتغال زنان به دست مي آيد.

وي افزود: كتابي در زمنيه اشتغال خانگي زنان از سوي مركز آماده و منتشر شده و مطالعات عملي اين كار نيز انجام شده است و اقدامي كه ما مي خواهيم انجام دهيم اين است كه مشاغل زنان در حسابهاي ملي لحاظ شود كه بزودي اين كار صورت مي گيرد.

رييس مركز امور مشاركت زنان تاكيد كرد: سال گذشته با همكاري وزارت كشور مطالعات طرح امحاي خشونت عليه زنان دراستانهاي كشور انجام ، كميته ملي و همچنين 3 كارگروه دراين زمينه تشكيل شد بنابراين در سال جاري با توجه به نتايج بدست آمده از اين طرح ، طرح امحاي خشونت عليه زنان جنبه عملي پيدا مي كند.

وي خاطر نشان كرد: همچنين پس از انجام تحقيقات و بررسي برروي طرح نظام جامع حقوقي زنان اين طرح هم اكنون آماده شده و بزودي به منظور عملياتي و اجرايي شدن ، تقديم مجلس مي شود .

شجاعي گفت: امحاي خشونت عليه زنان ، توسعه كارآفريني ، آموزش و.. از جمله طرحهايي است كه در سال جاري به منظور رشد و ارتقاي فعاليتهاي اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ئ سياسي زنان در اولويت برنامه هاي مركز امرو مشاركت زنان قرار دارد.