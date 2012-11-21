جایزه نخست جشنواره بین المللی فروغ ابدیت به هنرمنده زنجانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فروغ ابدیت در ستایش پیامبر اسلام (ص) و دفاع از ادیان توحیدی برگزار شده است.



بیش از هزار اثر برای شرکت در جشنواره ارسال شده بود که در بخش عکس بنا به رای هیات داوران اثر حمیدرضا بازرگانی بعنوان بهترین عکس جایزه نخست جشنواره جهانی فروغ ابدیت انتخاب شد.



گفتنی است عمده ترین آثار این هنرمند عکاس در دو گرایش مستند اجتماعی و استیج فتوگرافی دسته بندی می شود.



پیش از این نیز آثار حمید رضا بازرگانی چندین بار در فستیوال های متعدد ملی و بین المللی برگزیده شده است.