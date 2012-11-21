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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۹

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جایزه نخست جشنواره بین المللی فروغ ابدیت به هنرمنده زنجانی رسید

جایزه نخست جشنواره بین المللی فروغ ابدیت به هنرمنده زنجانی رسید

زنجان - خبرگزاری مهر: جایزه نخست جشنواره بین المللی فروغ ابدیت به حمیدرضا بازرگانی هنرمند زنجانی و عضو کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فروغ ابدیت در ستایش پیامبر اسلام (ص) و دفاع از ادیان توحیدی برگزار شده است.
 
بیش از هزار اثر برای شرکت در جشنواره ارسال شده بود که در بخش عکس بنا به رای هیات داوران اثر حمیدرضا بازرگانی بعنوان بهترین عکس جایزه نخست جشنواره جهانی فروغ ابدیت انتخاب شد.
 
گفتنی است عمده ترین آثار این هنرمند عکاس در دو گرایش مستند اجتماعی و استیج فتوگرافی دسته بندی می شود.
 
پیش از این نیز آثار حمید رضا بازرگانی چندین بار در فستیوال های متعدد ملی و بین المللی برگزیده شده است.
کد مطلب 1749305

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