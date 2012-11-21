کشتار مردم غزه اوج خباثت اسرائیل غاصب است

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسلمانان باید با غزه متحد شوند و با عکس العمل مناسب و موثر خود رژیم نامیمون اسرائیل را که در پی از بین بردن هویت مسلمانان در منطقه است زیر پا له کرده و از بین ببرند.

وحدت مسلمانان در مقابل همه دشمنان که حمایت های خود را از صهیونیست ها اعلام کردند خصوصا آمریکا و انگلستان می تواند شکست قطعی آنان را رقم بزند.

وی با اشاره به اینکه انشاء الله به زودی زود رژیم غاصب را در هم شکسته و شاهد پیروزی های مقاومت هستیم اظهار داشت: کمترین انتظار از امت اسلام و ملل جهان این است که در کنار مظلومان غزه و فلسطین اقدام به اعتراض و محکوم کردن اسرائیل غاصب بپردازند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: اسرائیل غاصب طی سال های گذشته در مقابل مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین و حزب الله متحمل شکست های سنگین شده و به خواست خدا و متحد بودن مسلمانان جهان قطعا این رژیم غاصب و حامیان آنها در قضیه اخیر حمله به غزه و کشتار مردم ستم دیده این منطقه شکست خواهند خورد.