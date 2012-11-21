به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی این سریال تلویزیونی با اعلام این خبر گفت: جمعه این هفته شب تاسوعای حسینی است و به دلیل حال و هوای معنوی چنین شب‌هایی، همه مردم ایران از قشرها و گروه‌های مختلف با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و دیگر اماکن مقدس و مذهبی به بزرگداشت یاد و خاطره شهدای کربلا و حماسه بزرگ آنان می‌پردازند.

به همین دلیل شبکه یک سیما با توقف پخش این سریال در این شب، برنامه‌های ویژه تدارک دیده شده برای این ایام را پخش خواهد کرد. البته در طول هفته پیش رو مخاطبان شاهد پخش تکرار سریال از شبکه چهار سیما ـ که با چند قسمت تاخیر از قسمت اصلی پخش می‌شود ـ خواهند بود و قسمت یازدهم سریال نیز جمعه دهم آذرماه پخش خواهد شد.

مجموعه "کلاه پهلوی" در 54 قسمت به کارگردانی سیدضیاءالدین دری و تهیه کنندگی محمد رضا تخت‌کشیان در شبکه یک سیما ساخته شده است. پخش این سریال از 24 شهریورماه آغاز شده و تا سال آینده ادامه خواهد داشت.