محمد کاظم انبارلویی در گفتگو با خبرنگار سیاسی مهر درباره مطرح کردن بحث مذاکره و آتش بس توسط صهیونیست ها گفت: رژیم صهیونیستی جنگ را آغاز کرد، با این امید که بتواند شکست سختی به مقاومت فلسطین، حماس تحمیل کند اما مقاومت فلسطین -حماس- با پاسخ به حملات موشکی اسرائیل با سلاح های جدید، اززمین، هوا و دریا اسرائیلی ها را تنبیه کرد و سر جایشان نشاند.

وی ادامه داد: این در حالی است که بعد از مدتها پایتخت اسرائیلی ها نا امن شد و مناطق مختلف فلسطین اشغالی توسط مقاومت مورد هدف قرار گرفت که این امر نشان می دهد دست مقاومت پر است و به همین دلیل رژیم صهیونیستی پیشنهاد مذاکره و آتش بس را مطرح کردند و تا کنون حماس این پیشنهاد ها را نپذیرفته است و انشاالله با ادامه مقاومت خود رژیم صهیونیستی را کاملا شکست خواهند داد.

وی با تاکید بر ضعف رژیم صهیونیستی اضافه کرد:رژیم صهیونیستی قبل از طرح مذاکره و آتش بس به فکر حمله زمینی به غزه بود اما با توجه به خسارت بار بودن این حملات برای تل آویو به عقیده کارشناسان این رژیم غاصب از این حمله بازماند.

این تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره مطرح شدن پیشنهاد مذاکره برخی کشورها از جمله قطر با رژیم صهیونیستی برای قبول آتش بس حماس گفت: حماس مستقل است و برای جنگی که اسرائیل به آنها تحمیل کرده است خودش تصمیم می گیرد و هیچ کشوری نمی تواند نماینده حماس باشد.

وی با تاکید بر قابل اعتماد نبودن قطری ها خاطر نشان کرد: قطری ها با رژیم صهیونیستی همکاری دارند و اصلا قابل اعتماد نیستند و در حال حاضر حماس دقیق عمل کرده است و هیچ دلیل عقلانی برای مذاکره و یا قبول آتش بس برای حماس وجود ندارد و اسرائیلی ها کاملا مستاصل هستند و با توجه به اینکه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در ماه محرم مقابله می کنند چه بکشند وچه شهید شوند باز هم پیروز هستند.

این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با ابراز خوشبینی نسبت به آینده مقاومت حماس در برابر اسرائیل بیان داشت: بعد از دو جنگ 33 روزه حزب الله با اسرائیل و جنگ 22 روزه حماس با رژی صهیونیستی یک رکورد قابل توجه برای حماس در برابر اسرائیل ثبت خواهد شد و با توجه به شرایط اکثر تئوریسین ها و کارشناس ها شکست اسرائیل را پیش بینی کرده اند و حماس می تواند در این نبرد پیروز میدان باشد.