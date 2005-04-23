تلگراف: عنان خواهان حمايت كشورهاي آسيا و آفريقا از اصلاحات سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه انگليسي زبان تلگراف، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل از رهبران آسيا و آفريقا درخواست كرد طرح وي براي ايجاد اصلاحات در سازمان ملل را مورد حمايت قرار دهند و اظهار داشت: طرح هاي مربوط به اصلاحات در سازمان ملل سبب مي شود اين سازمان درحمايت از حقوق بشر قوي ترعمل كند واين موضوع به نفع همه كشورهاي جهان است.

عنان در سخنراني افتتاحيه نشست رهبران آسيا و آفريقا اظهار داشت: هم اكنون زمان عمل است. ما بايد از تمام شرايط استفاده كنيم تا سازمان ملل و وضعيت مردم جهان را توسعه دهيم.

وي افزود: جهان امروز نياز دارد تا گامهايي بلند را به سوي امنيت و رعايت حقوق بشر بردارد. مردم شما با نقض آشكار حقوق بشر روبرو هستند و سازمان ملل بهترين سازمان براي دفاع از اين حقوق است.

دراين نشست دو روزه روساي جمهور،نخست وزيران و شاهان 80 كشور آسيا و آفريقا به مناسبت بزرگداشت پنجاهمين سالگرد ايجاد كشورهاي عضو عدم تعهد حضور دارند.

سوسيليوبان بانگ (Susilo Bambang) رييس جمهوراندونزي نيز در افتتاحيه اين نشست ضمن فراخواني كشورهاي آسيا آفريقا به همكاري هاي نزديك تر گفت: ملت هاي ما بايد در فضايي فارغ از خشونت و ترس زندگي كنند.