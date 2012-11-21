میزبانان دوره آینده رقابتهای جهانی معرفی شدند/ ایران میزبان کنگره علمی

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که پیش از این شهر برمن آلمان برای میزبانی بیست و دومین دوره مسابقات کاراته قهرمانی بزرگسالان جهان در سال 2014 معرفی شده بود، شهر "لینز" اتریش هم به عنوان میزبان رقابتهای جهانی کاراته در سال 2016 تعیین شد.

اجلاس عمومی و سالیانه فدراسیون جهانی کاراته سه شنبه شب با حضور "آنتونیو اسپینوز" و "جورج المپیوس"، رییس و دبیر کل این فدراسیون، اعضای هیئت رییسه و برخی از روسای فدراسیون ملی از جمله محمد صادق فرجی، رییس فدراسون کاراته کشورمان در پاریس فرانسه برگزار شد و طی آن میزبانی اتریش برای بیست وسومین دوره رقابتهای جهانی قطعیت پیدا کرد.

میزبانی مسابقات قهرمانی جهان در حالی به این دو کشور آلمانی زبان سپرده شد که بیستمین و بیست یکمین دوره این پیکارها هم به میزبانی اروپایی ها برگزار شد. با این شرایط این چهارمین دوره متوالی است که قاره اروپا اوردگاه کاراته کاهای جهان خواهد بود.

* حضور 1435 کاراته کا از 113 کشور جهان در بیست و یکمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در پاریس فرانسه سبب شد تا رکورد جدیدی در تاریخ رقابتهای قهرمانی جهان رقم بخورد. پیش از این رکورددار مصریها بودند که حضور 1157 کاراته کا در نهمین دوره مسابقات جهانی به سال 92 تجربه کردند.

* محسن آشوری دبیر فدراسیون کاراته ایران و دکتر سعید نیکو خصلت، مربی تیم ملی کاتا در دیدار با اعضای هیات رییسه فدراسیون جهانی و ارایه پوستر کنگره ملی علم وکاراته که آبان 90 در ایران برگزار شد قول مساعد برگزاری اولین دوره کنگره جهانی علم و کاراته در ایران را گرفتند.



فدراسیون جهانی پس ازموافقت با برگزاری این کنگره در ایران اعلام کرد که این کنگره 17 مهر سال 92 همزمان با روزجهانی کاراته برگزار خواهد شد. کنگره جهانی علم و کاراته با همکاری فدراسیون کاراته و دانشگاه تبریز برگزار خواهد شد.

بیست و یکمین دوره رقابتهای کاراته قهرمانی جهان با حضور 1435 کاراته کا از 113 کشور جهان در پاریس از روز اول آذر آغاز شده و تا پنجم همین ماه ادامه خواهد داشت.