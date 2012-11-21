۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۳

عامل 70 درصد تلفات حوادث رانندگی کلانشهر کرمانشاه عابران پیاده هستند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه گفت: عابران پیاده عامل 70 درصد تلفات حوادث رانندگی در کلانشهر کرمانشاه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  غلامرضا امیدی از عدم توجه به جلو، تخطی از سرعت مطمئنه و عدم رعایت حق تقدم به عنوان مهم ترین علل وقوع تصادفات رانندگی در کلانشهر کرمانشاه یاد کرد و افزود : متاسفانه طبق آمار موجود، 70 درصد کشته های حوادث رانندگی شهر کرمانشاه عابران پیاده هستند ، که در این میان افراد سالخورده و بالای 65 سال درصد بالایی از آمار مذکور را تشکیل می دهند .

سرهنگ "امیدی" از تعداد و حجم بالای خودروها در معابر شهر کرمانشاه به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده مشکل ترافیکی شهر کرمانشاه یاد کرد و تصریح کرد : طبق اسناد و آمار موجود ، از سال 1385 تا سال 1390 و طی مدت 5 سال تعداد 191 هزار دستگاه خودرو نو شماره وارد چرخه ترافیکی و خیابانهای این کلانشهر شده اند ، در حالیکه طی این مدت تنها تعداد 23 هزار دستگاه خودرو اسقاط و از دور خارج شده اند .

رییس پلیس راهور استان در ادامه از فرهنگ سازی و آموزش اقشار مختلف شهروندان ، به عنوان یکی از راهکارهای مهم بهبود وضعیت ترافیکی نام برد و خاطر نشان کرد : با علم و ایمان به این موضوع ، پلیس راهور استان نیز طی سالهای اخیر ضمن استفاده از ظرفیت عظیم رسانه ها ، اقداماتی چون اعزام کارشناسان به مهد کودکها ، مدارس و دانشگاه ها ، آموزش مسئولان ادارات و دوایر دولتی ، نمایش پیام های ترافیکی در تابلوهای پیام متغیر و تلویزیون های شهری و ... را در دستور کار خود قرار داده است .

ایجاد اصلاحات هندسی در معابر، احداث خط ویژه اتوبوس، احداث پارکینگ های طبقاتی در نقاط مختلف سطح شهر در آینده نزدیک و ... از دیگر طرح هایی بود که رییس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه برای بهبود وضعیت ترافیکی این کلانشهر از آنها خبر داد.

