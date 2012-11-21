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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

در نیمه نخست امسال؛

605 ماموریت و عملیات آتش نشانی در سمنان انجام شد

605 ماموریت و عملیات آتش نشانی در سمنان انجام شد

سمنان-خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان مجموع ماموریت ها و عملیات انجام شده توسط ایستگاه های پنج گانه سازمان آتش نشانی در شهر سمنان در نیمه اول امسال را 605 مورد ذکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش حصیرباف صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان آتشنشانی سمنان با اعلام اینکه نیمه نخست امسال 605 ماموریت و عملیات آتش نشانی در سمنان انجام شده است، افزود: در این مدت 275 مورد حریق و 330 مورد ماموریت های امداد و نجات و حادثه در شهر سمنان رخ داده است.

وی تعداد ماموریت های اطفاء حریق این سازمان در مدت مشابه سال گذشته را  273 مورد و امداد و نجات 224 مورد ذکر کرد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان بیشترین حوادث در نیمه اول امسال را حادثه آسانسور، محبوس شدن افراد در اماکن، حیوانات موذی، تصادفات و آتش سوزی خودرو برشمرد و گفت: این سازمان آماده خدمت رسانی، امداد رسانی و نجات جان آسیب دیدگان در حوادث است.

وی با توجه به افزایش حوادث، از شهروندان خواست تا با رعایت نکات ایمنی و افزایش سطح آگاهی خود در خصوص حوادث و سوانح از بروز حوادث ناگوار و غیر قابل جبران جلوگیری کنند.

حصیرباف همچنین از اجرای طرح آموزش و تهیه و توزیع توصیه و هشدارهای ایمنی در خصوص مراسم عزاداری در مساجد و حسینیه ها و تکایا خبر داد. 

وی افزود: با همت و تلاش سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان در آستانه فرا رسیدن ماه محرم و آغاز عزاداری ها 400 عدد بروشور توصیه ها و هشدارهای ایمنی به همراه 100 عدد پوستر با همین مضمون جهت استفاده در مساجد، حسینیه ها و تکایا تهیه و توزیع شد.

حصیرباف آموزش نکات ایمنی به همشهریان در رابطه با عزاداری ها، ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی و آتش نشانی- پیشگیری و کاهش بروز حوادث آتش سوزی در مساجد، حسینیه و تکایا و همچنین اقدامات اولیه و موثر در هنگام بروز آتش سوزی را از اهداف این طرح برشمرد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان همچنین افزود: سازمان آتش نشانی در راستای وظیفه ذاتی خویش که آموزش و پیشگیری و خدمات دهی در هنگام بروز حادثه است را سرلوحه کار خود قرار داده و از آنجایی که در ماه محرم محبان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) اقدام به برپایی مجالس مرثیه و محافل سوگواری می کنند که در بسیاری از این محافل به دلیل موقت بودن فضا اصول ایمنی مورد توجه قرار نگرفته و به بروز حوادث جبران ناپذیر، منجر می شود.

وی از مساعدت و عنایت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در این زمینه تشکر کرد و گفت: همه مسئولین هیئت ها، مساجد، تکایا و حسینیه ها  می توانند با مراجعه به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان آموزش های لازم  در این خصوص را فرا بگیرند.  

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سمنان همچنین از آموزش اصول ایمنی و آتش نشانی به دو هزار نفر از دانش آموزان و شهروندان سمنانی خبر داد و افزود: این امر در راستای اشاعه فرهنگ ایمنی، آشنایی و نحوه مقابله با حوادث و کاهش خسارات انجام شد.

وی تصریح کرد: مسئولان مدارس، ادارات، مجتمع های مسکونی و شهروندان برای فراگیری آموزش ایمنی و آتش نشانی و نحوه استفاده از خاموش کننده های دستی ضمن مکاتبه و یا مراجعه به این سازمان می توانند از آموزش های مربوطه بهره مند شوند.

حصیرباف در خاتمه اظهار داشت: این سازمان برای ارتقای سطح فرهنگ ایمنی و کاهش خسارات در هنگام بروز حوادث و اینکه دانش آموزان آینده سازان جامعه هستند تصمیم به ارائه آموزش گرفت تا دانش آموزان  با فعالیت ها و وظایف آتش نشانی بیشتر آشنا شوند.

کد مطلب 1749324

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