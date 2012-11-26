پیشنهاد استفاده 14 میلیون خودرو از صنایع دستی ایرانی

محمد حسن صالحی مرام به خبرنگار مهر گفت: روکش صندلی که توسط هنرمندان ایرانی با چرم و پشم تهیه شده، به عنوان یکی از آثار ایرانی و هنری در مراسم داوری صنایع دستی منظقه غرب آسیا که به میزبانی ایران در هتل لاله برگزار شد، از سوی کارشناسان یونسکو مهر اصالت یونسکو و مرغوبیت کالا دریافت کرد.

معاون صنایع دستی گفت: 14 میلیون خودرو وجود دارد که در آن از کالاهای وارداتی خارجی استفاده می کنند اما می تواند در همین خودروها از هنر ایرانی نیز استفاده کرد.

وی گفت: قیمت گذاری روی این کالاها انجام نشده است اما تقریبا می توان 30 هزار تومان برای آن در نظر گرفت که اگر به صورت انبوه تولید شود، به طور حتم با قیمت کمتری عرضه می شود.

صالحی مرام بیان کرد: از این اثر هنری روی عبا که از پشم شتر به صورت 100 درصد طبیعی تهیه شده می توان در تزئین مبلمان نیز استفاده کرد.