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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۰

عاطفی:

32 هزار مسکن روستایی کرمانشاه مقاوم سازی شده اند

32 هزار مسکن روستایی کرمانشاه مقاوم سازی شده اند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه گفت: تاکنون از 134 هزار واحد مسکن روستایی استان کرمانشاه، 32 هزار واحد آن مقاوم سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، 'بابک عاطفی' صبح  چهارشنبه در گردهمایی دهیاران و شوراهای اسلامی جوانرود گفت: مقاوم سازی پنج هزار واحد مسکن روستایی استان کرمانشاه جزء برنامه های سال 91 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در 40 روستای شهرستان جوانرود مقاوم سازی خانه های روستایی انجام نگرفته است، گفت: به متقاضیان اول و دوم مسکن روستایی در هر یک از این روستاها 20 میلیون ریال وام بلاعوض اهدا می شود.

عاطفی افزود: به مددجویان بهزیستی متقاضی مسکن روستایی علاوه بر 125 میلیون ریال تسهیلات مقاوم سازی، 30 میلیون ریال وام بلاعوض هم تعلق می گیرد.
 

کد مطلب 1749326

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