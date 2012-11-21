به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی افضلی فر عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تذکری برخی مفاد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر با قانون اساسی خواند.

وی در ادامه افزود: برای احراز رجل سیاسی بودن داوطلب باید 100امضا از میان چهره های سیاسی و مسئولان جمع کند که این کار خود ترویج فرهنگ لابی گری است و افرادی که در سطوح عالی هستند چنین کاری را انجام نمی دهند.

افضلی فر تصریح کرد: علاوه بر این اگر داوطلبی که 100 امضا از مسئولین جمع کرده است توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شود یعنی عدم صلاحیت 100 نفر از مسئولان کشور.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تذکر افضلی فر خطاب به وی گفت: این 100 نفر از بین پنج شش هزار نفر مسئولین سیاسی در داخل کشور هستند یعنی کسی که می خواهد رئیس جمهور شود از بین شش هزار نفر 100 نفر تاییدش نمی کنند.

وی اظهار داشت: تایید این 100 نفر جزء شرایط حداقل است و مابقی قضایا به خود شورای نگهبان و تایید صلاحیت آنها برمی گردد.

لاریجانی افزود: ما در دوره های گذشته شاهد بودیم که 2 هزار نفر برای ثبت نام در انتخابات شرکت می کردند که شورای نگهبان تنها 5 نفر را تایید می کرد وهمین اقدام را صدا و سیمای خودمان مسخره می کرد.