رشته پرورش اندام در دانشگاه علمی کاربردی مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر هاشمی جواهری ظهر چهارشنبه در مراسم معرفی رئیس هیئت پرورش اندام خراسان رضوی که در اداره کل ورزش این استان برگزار شد اظهارکرد: در اولین قدم 3 رشته ورزشی در این دانشگاه راه اندازی و در ادامه 7 رشته دیگر اضافه شد که یکی از این رشته ها، پرورش اندام است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: دانشجوی رشته پرورش اندام با بهره گیری از مبانی علمی می تواند در ابعاد گوناگون به ویژه در بعد آمادگی جسمانی و سلامتی نقش داشته باشد.

وی پرورش اندام را یک رشته پر طرفدار برشمرد و گفت: بیشترین مخاطب این رشته ورزشی را جوانان تشکیل داده اند و بایستی با مواظبت از آسیب های احتمالی جلوگیری شود.

وی آسیب عمده این رشته ورزشی را استفاده از مواد نیروزا دانست و افزود: این مواد سلامتی جوانان را در معرض خطرات گوناگون قرار می دهد.

هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر پس از مدت ها یک کار تحقیقاتی با حمایت اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در خصوص مبانی علمی و آسیب های این مواد نیروزا انجام شده که امیدواریم با حمایت فدراسیون پرورش اندام با یک برند بین المللی ارائه شود.

گفتنی است، این انتخابات با حضور 18نماینده از باشگاه ها،داوران، ورزشکاران،مربیان شهرستان های خراسان رضوی و نماینده آموزش و پرورش برگزار شد که بهرام نکاحی به عنوان ریاست مجمع هیئت پرورش اندام خراسان رضوی با کسب 100 درصد آراء برای مدت 4 سال انتخاب شد.

شایان ذکر است، در این مراسم کاظم آشتیانی سرپرست فدراسیون پرورش اندام و بدنسازی کشور حضور داشت.