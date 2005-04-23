كاشفي خوانساري با " مرد پابرهنه " به نمايشگاه كتاب مي آيد

اين نويسنده در گفت و گو با خبرنگار فرهنگ و ادب مهر، افزود : گزارش تحليلي نقد ادبيات كودك كه از سوي انتشارات طه به چاپ رسيده ، كتاب حجيمي است در مورد جريانهاي نقد ادبيات كودك در سالهاي پس از انقلاب كه قصد دارم طي پژوهش مشابهي ، تاريخ نقد ادبيات كودك در ساير ادوارهاي تاريخي را هم مورد بررسي قرار دهم . اين كتاب حاصل تلاشهاي من درسالهاي 1380 تا 1381 است.

وي افزود : كتاب " از باب قرائت اطفال " كه از سوي انتشارات قدياني به چاپ رسيده ، بحثي درباره ي مطالب مربوط به كودكان در مطبوعات ايران طي سالهاي قبل از صدور فرمان مشروطيت يعني دوره محمد شاه - ناصرالدين شاره و مظفرالدين شاه است. اين كتاب حجيم هم حاصل كار پژوهشي درطي سالهاي 1378 تا 1380 است.

كتاب ديگراين نويسنده " به احترام آفتاب " است كه هم اكنون از سوي نشر موعود به چاپ دوم رسيده گردآوري مجموعه ي 40 شعرنوجوان در مورد امام زمان است ، تصوير روي جلد كتاب كارمجيد قادري است.

همچنين " عروسك هاي خدا " كه ازسوي انتشارات داستان سرا به چاپ رسيده، مجموعه نقدهايي در مورد ادبيات كودك است.

خوانساري در پايان به خبرنگار مهر گفت: اميدوارم كه كتابهاي زير چاپ به نمايشگاه برسند ، ازجمله " من ايرانم" كه كتابي براي خرد سالان است با تصويرگري ندا عظيمي. اين كتاب ازسوي انتشارت شباويز به چاپ مي رسد .



" مرد پابرهنه " نيز داستاني بلند براي نوجوانان است و در مورد امام موسي بن جعفر(ع ) نوشته شده كه نشرمنادي تربيت آن را به چاپ خواهد رساند . " درحوالي داستان " هم مجموعه نقدهاي ادبي و مقالات تئوري ادبيات است كه از سوي نشر سوره ي مهر به چاپ مي رسد .