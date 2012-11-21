سعید بهاری در گفتگو با مهر با انتقاد از عدم اختصاص ارز مرجع به ایرلاین‌ها، اظهار داشت: براساس مصوبه دولت، ایرلاین ها می توانند از اتاق مبادلات ارزی، به قیمت دولتی ارز دریافت کنند که البته این ارز در هر روز قیمت متفاوتی دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ ایرلاینی موفق نشده که از این طریق ارز مورد نیاز خود را تامین کند، گفت: هزینه های ارزی 70 درصد به دیگر هزینه های شرکتهای هواپیمایی افزوده اما تاکنون یک دلار هم از طریق اتاق مبادلات ارزی به شرکتها ارز اختصاص پیدا نکرده است.

مدیرعامل کیش ایر افزود: ما برای هواپیماها نیاز به خرید قطعه داریم و به دلیل تحریمها باید از بازارهای غیر رسمی قطعات خود را تهیه کنیم؛ بنابراین نیاز فوری به ارز داریم و فروشنده منتظر نمی ماند تا نوبت سهمیه ما در اتاق مبادلات ارزی برسد و پس از آن، پول را دریافت کند.

بهاری با انتقاد از سیستم بانکی، اظهار داشت: شرکتها به اجبار باید نقدی خریداری کنند و تاکنون هم تسهیلات به روش حواله ای بوده و متقاضی نتوانسته است نقدی از بانکها ارز دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه ایرلاین‌ها فقط مربوط به ارز نیست، گفت: هزینه های فرودگاهی، پرداخت عوارض و دیگر موارد همگی دو برابر شده اند و درصد بالایی افزایش داشته اند، بنابراین افزایش نرخ بلیت اجتناب ناپذیر بوده است.

مدیرعامل کیش ایر با تاکید بر اینکه بهترین راهکار آزادسازی نرخ بلیت است، بیان کرد: با این روش اگر همه نرخها هم زیاد شوند اما به دلیل وجود رقابت در نهایت قیمتها به میزان واقعی می رسد.

بهاری تصریح کرد: هم اکنون دولت برای بلیت هواپیما یارانه می دهد در حالی که فقط 13 درصد از کل جابه جایی ها از طریق هواپیما انجام می گیرد و در واقع بخش زیادی از مردم از این یارانه استفاده نمی کنند که روش مناسبی نیست و در واقع عده ای از رانت استفاده می کنند.