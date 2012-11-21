استقبال مخاطب از"شب آفتابی" به معنای نیاز مخاطب است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان درباره اجرای برنامه " شب آفتابی" بیان کرد: نکتهای که "شب آفتابی" به دستاندرکاران، مسئولان و مدیران فرهنگی کشور ثابت میکند این است که در جامعه امروز ما علیرغم وجود انواع جاذبههای کاذب فکری و ذهنی، هنوز هم نیاز زیادی به اینگونه برنامه های ارزشی، فرهنگی و جذاب وجود دارد و این نکته را میتوان از استقبال مخاطبان از برنامه شب آفتابی به وضوح دریافت.
وی با تأکید بر محتوای ارزشمند "شب آفتابی" گفت: این اجرا ویژگیهای دیداری و هنرنماییهای بدیعی دارد که این ویژگیها به تاثیرگذاری هرچه بیشتر شب آفتابی کمک شایانی کرده و این برنامه را در نوع خود به برنامهای کم نظیر و حتی بینظیر تبدیل ساخته است.
خوراکیان با اشاره به اینکه مخاطب شب آفتابی بوده، از حرکت رو به کمال این نمایش تقدیر کرد و گفت: در سال جاری"شب آفتابی" نسبت به سالهای گذشته تغییرات بسیاری به لحاظ فرم و محتوا داشته است و ضمن کامل شدن، تبدیل به داستانی جامع شده که مقاطع مختلف تاریخی، از زمان خلقت حضرت آدم تا دوران حاضر و آخرالزمان، را به خوبی به هم پیوند میدهد و روایتگر داستان تقابل همیشگی جهتگیریهای فکری اسلام و کفر است.
وی بخش مربوط به زندگی پیامبر اسلام(ص) را دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری و برجستگی دانست و افزود: بخش بعثت پیامبر(ص) بیش از دیگر روایت ها برایم شیرین و جذاب بود، ضمن اینکه نباید به راحتی از کنار تلاشهای دستاندرکاران شب آفتابی برای به تصویر کشیدن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشت.
خوراکیان در ادامه افزود: با وجود اینکه نمیتوان در زمانی اندک و با امکاناتی محدود، جنگ و فداکاریهای رزمندگان اسلام را به صورت کامل نشان داد، اما شب آفتابی توانسته بود با اجرای برخی از نقاط پررنگ جنگ، آنهم به صورت زنده، که تأثیرگذاری آن از تصویر و فیلم بیشتر است، برای لحظاتی هم که شده مخاطبان خود را به دوران دفاع مقدس برده و تا حدودی آنها را با سختیها و حساسیتهای آن دوران آشنا کند.
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