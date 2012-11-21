استقبال مخاطب از"شب آفتابی" به معنای نیاز مخاطب است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خوراکیان درباره اجرای برنامه " شب آفتابی" بیان کرد: نکته­ای که "شب آفتابی" به دست‌اندرکاران، مسئولان و مدیران فرهنگی کشور ثابت می­کند این است که در جامعه­ امروز ما علی­رغم وجود انواع جاذبه­های کاذب فکری و ذهنی، هنوز­ هم نیاز زیادی به این­گونه برنامه های ارزشی، فرهنگی و جذاب وجود دارد و این نکته را می­توان از استقبال مخاطبان از برنامه شب آفتابی به وضوح دریافت.

وی با تأکید بر محتوای ارزشمند "شب آفتابی" گفت: این اجرا ویژگی­های دیداری و هنرنمایی­های بدیعی دارد که این ویژگی­ها به تاثیرگذاری هرچه بیشتر شب آفتابی کمک شایانی کرده و این برنامه را در نوع خود به برنامه­ای کم نظیر و حتی بی­نظیر تبدیل ساخته است.

خوراکیان با اشاره به اینکه مخاطب شب آفتابی بوده، از حرکت رو به کمال این نمایش تقدیر کرد و گفت: در سال جاری"شب آفتابی" نسبت به سال­های گذشته تغییرات بسیاری به لحاظ فرم و محتوا داشته است و ضمن کامل شدن، تبدیل به داستانی جامع شده که مقاطع مختلف تاریخی، از زمان خلقت حضرت آدم تا دوران حاضر و آخرالزمان، را به خوبی به هم پیوند می­دهد و روایت­گر داستان تقابل همیشگی جهت­گیری­های فکری اسلام و کفر است.

وی بخش مربوط به زندگی پیامبر اسلام(ص) را دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری و برجستگی دانست و افزود: بخش بعثت پیامبر(ص) بیش از دیگر روایت ها برایم شیرین و جذاب بود، ضمن اینکه نباید به راحتی از کنار تلاش­های دست­اندرکاران شب آفتابی برای به تصویر کشیدن جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشت.

خوراکیان در ادامه افزود: با وجود این­که نمی­توان در زمانی اندک و با امکاناتی محدود، جنگ و فداکاری­های رزمندگان اسلام را به صورت کامل نشان داد، اما شب آفتابی توانسته بود با اجرای برخی از نقاط پررنگ جنگ، آن­هم به صورت زنده، که تأثیرگذاری آن از تصویر و فیلم بیشتر است، برای لحظاتی هم که شده مخاطبان خود را به دوران دفاع مقدس برده و تا حدودی آن­ها را با سختی­ها و حساسیت­های آن دوران آشنا کند.