گازهای گلخانه ای رکورد زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش سالانه این سازمان جهانی با عنوان "بولتن گازهای گلخانه ای " که شب گذشته در ژنو منتشر شد ، آمده است: میزان دی اکسید کربن- اصلی ترین گاز گلخانه ای- به میزان مشابه دهه گذشته افزایش یافته و به 390.0 بخش در هر میلیون (ppm)رسیده که در واقع 40 درصد بیش از سطح پیش- صنعتی است.

دی اکسید کربن به طور متوسط طی 10 سال گذشته 2 ppm افزایش یافته است. سوخت های فسیلی منبع اصلی حدود 375 میلیارد تن کربنی هستند که از زمان آغاز عصر صنعتی در سال 1750 میلادی وارد اتمسفر زمین شده اند.

مایکل جاراود - دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی می گویند میلیاردها تن دی اکسید کربن اضافی چندین قرن در جو باقی می ماند و موجب گرم تر شدن زمین می شود.

وی افزود: شاهد آن هستیم که اقیانوس ها به دلیل جذب دی اکسید کربن، اسیدی تر شده اند که پیامدهای بالقوه ای برای زنجیره غذایی صخره های مرجانی در پی دارد.

میزان متان- دیگر گاز گلخانه ای پایدار- نیز طی سه سال گذشته و پس از هفت سال کاهش، به طور چشمگیر و پیوسته ای افزایش یافته است.

رشد میزان گاز اکسید نیتروژن که سومین گاز گلخانه ای مهم تلقی می شود نیز در سال 2011 افزایش یافته است.

این گاز تاثیر اقلیمی بلند مدتی دارد به طوریکه تاثیر آن 298 برابر دی اکسید کربن تخمین زده می شود.