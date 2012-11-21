دستگیری سه سارق سیم های برق در شهراراک

فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت سیم برق در نقاط مختلف شهر اراک بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

سرهنگ مصطفی ویسمه ای بیان داشت: ماموران در تحقیقات گسترده پی به فعالیت یک باند سرقت سیم برق بودند که با اقدامات فنی و پلیسی نهایتا سه نفر متهم در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در حال فروش یک تن و نیم سیم برق مسروقه در یک مغازه ضایعاتی به همراه مال ر دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی تحویل شدند.

برگزاری جلسه آموزشی با عنوان "الفبای پدری ومادری"

"الفبای پدری ومادری"با همکاری مشاوران فرزند پذیری و با حضور 16 زوج با مبابحثی چون روانشناسی رشد، شیوه های فرزند پروری ومسائل خاص فرزند خواندگی در بهزیستی استان مرکزی برگزار شد.



ربیعی مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: فرزند پذیری وفرزند پروری مباحث مهمی درجامعه امروز به شمار میرود ویکی از رسالتهای مهم سازمان بهزیستی تحویل فرزندان بی سرپرست وبدسرپرست به خانواده های داوطلب سرپرستی کودک بصورت امین موقت وفرزندخوانده می باشد وآموزش این خانواده ها به رشد واعتلای بهتر فرزندان دردامان خانواده کمک می کند.

کسب عنوان برترشورای امربه معروف ونهی از منکر دربهزیستی شهرستان محلات



در ارزیابی به عمل آمده از عملکرد شوراهای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان محلات، اداره بهزیستی این شهرستان مقام برتر شهرستانی را در این حوزه از آن خود کرد.

غلامیان رئیس اداره بهزیستی شهرستان محلات کفت: با یاری خداوند و تلاش و کوشش همکاران شاهد اشاعه هرچه بیشتر این فرهنگ که یکی از وظایف شرعی و دینی ما نیز محسوب می‌شود، باشیم.