به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درجلسه علنی روز چهارشنبه بررسی یک فوریت طرح تسری قانون فوق العاده خاص کارکنان سازمان های پزشکی قانونی کشور و سازمان انتقال خون ایران به کارکنان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را که با 31 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، در دستور کار داشتند.



طراحان این طرح در مقدمه توجیهی خود برای ارائه این طرح با قید یک فوریت آورده اند "کارکنان خدوم موسسه رازی در جهت تحقیق و تولید انواع واکسن ها، پیشگیری و مبارزه با انواع بیماری های دام ،طیور و بیماری های مشترک بین انسان و دام و خاص انسان به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند. با توجه به مواجهه مستقیم کارکنان این موسسه با انواع باکتری ها و ویروی های زنده حاد و جانوران سمی خطرناک، خود و خانواده این عزیزان در معرض بیماری های دامی خطرناک و صعب العلاج، عوامل عفونی ویروسی و باکتریایی قرار می گیرند.



دامنه فعالیت این موسسه به نحوی گسترده است که حاصل تلاش آنها ضامن سلامت و بهداشت عمومی جامعه و صنعت دام و طیور کشور است.

تولید واکسن در این موسسه در شرایط فعلی تحریم علاوه بر خودکفایی ، باعث عدم خروج میلیون ها دلار ارز از کشور می گردد که در راستای رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در رابطه با اقتصاد مقاومتی بسیار با اهمیت است."



نمایندگان مجلس پس از استماع سخنان موافق و مخالف با 93 رای موافق، 34 رای مخالف و 24 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر با فوریت این طرح مخالفت کردند.



