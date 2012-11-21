ترکیه دیگر به عنوان میانجی در خاورمیانه مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "احمد داوداوغلو" وزیر خارجه ترکیه به همراه وزیران خارجه کشورهای عربی عازم نواز غزه شده تا در رایرنی با مقامات منطقه ای راهکاری برای برقراری آتش بس بیایند .

ترکیه در پی آن است تا همچنان خود را به عنوان یک میانجیگر نشان بدهد اما حقیقت آن است که در مورد غزه این کشور به حاشیه رانده شده است.

پروفسور "ارسین کالایسی اوغلو" از اساتید دانشگاه سابانچی استانبول در این رابطه می گوید : مصر هم می تواند با اسرائیل و هم با حماس صحبت کند. اما ترکیه تنها توانایی صحبت با حماس را دارد و در نتیجه آنکارا فقط می تواند از اقدامات مصر در این رابطه حمایت کند.

آنکارا پس از حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی ماوی مرمره در سال 2010 رابطه خوبی با متحد قدیمی خود ندارد و همین امر موجب شده که نتواند در موضوع غزه همانند گذشته اقدام کند.

علاوه بر آن، جایگاه ترکیه در خاورمیانه در سالهای اخیر و بدلیل حمایت از حقوق فلسطینیان و انتقاد از اسرائیل تغییر کرده و دیگر نمی تواند همانند گذشته در مناقشات خاورمیانه نقش ایفا کند.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : ترکیه هم اکنون خود را خارج از حلقه تلاش های عربی-اسرائیلی برای برقراری آتش بس می بیند.

علاوه بر آن اردوغان در انتقادات جدید خود رژیم صهیونیستی را تروریست خوانده و همین امر موجب شده تا تنش های آنکارا- تل آویو بار دیگر در میان مناقشات اخیر خارومیانه اوج بگیرد.

"پل سالیوان" از کارشناس امور امنیت خاورمیانه در دانشگاه جرج تاون می گوید : موضع اردوغان در قبال اسرائیل بدنبال مواضع وی در داخل ترکیه به عنوان یک اسلام گرای محافظه کار اتخاذ شده اما این اقدامات صلح ترکیه با اسرائیل را مشکل تر از قبل می کند و حتی اگر اسرائیل خواستار نشستن با ترکیه بر سر میز مذاکره باشد مطمئنا مذاکرات سختی میان آنها برگزار می شود.