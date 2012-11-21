ضرورت جمع آوری ضایعات در سطح شهر/ 97 درصد جمعیت شهری کردستان تحت پوشش

به گزارش خبرنگار مهر، فاضلاب ها به دلیل دارا بودن مواد آلاینده نظیر ترکیبات آلی پایدار، فسفر، ازت، کربن، کلسیم، منیزیم، سولفات، ترکیبات سنگین، چربی، پاک کننده ها و تعداد زیادی مواد آلاینده دیگر چنانچه بدون تصفیه وارد منابع زیستی شوند آنها را سریع آلوده می کنند.

در حقیقت فاضلاب ها محلول رقیقی است که تمام آب های مازاد حاصل از فعالیت های حیاتی انسان از جمله پساب های ناشی از بهداشت فردی، شستشوی محل زندگی، ظروف و لباس را در بر می گیرد.

فاضلاب نواحی منفصل شهری ساماندهی شود

سرپرست مرکز بهداشت سنندج شامگاه سه شنبه در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کردستان در این رابطه اظهار داشت: ساماندهی فاضلاب شهر سنندج به خصوص نواحی منفصل و احداث خانه های تعاونی نیازمند برنامه ریزی مناسب و تعامل همکاری تمامی دستگاه های ذیربط هستیم.

هوشنگ پیرفلاح گفت: بخشی از فاضلاب شهرک پنج آذر به طول 200 هزار متر به صورت رو باز در سطح شهر، دفع غیر بهداشتی زباله های خانقاه و آپارتمان های بالا دست و نبود فاضلاب های مناسب و دفع غیر بهداشتی زباله های منازل بنیاد مسکن و بنیاد شهید از جمله مشکلات جدی است.

وی افزود: وجود صنوف مزاحم و خرید و فروش ضایعات نان در مناطق حاشیه شهر به خوص عباس آباد و کانی کوزله و هجوم موش ها و حیوانات موزی در این مناطق، جمع آوری ضایعات پلاستیکی و آهن در قشلاق و نبود نمایشگاه دایمی و عرضه غیر بهداشتی مواد غذایی در آن از دیگر معضلات این شهر است.

سرپرست مرکز بهداشت سنندج بیان کرد: حل مشکلات فاضلاب و ساماندهی صنوف مزاحم باید در اولویت کاری کارگروه سلامت استان قرار گیرد.

پیر فلاح یادآور شد: دفع بهداشتی فاضلاب تیچر اسکیت خیابان پاسداران، میدان بار سنندج، بلوار دکتر حسینی، پارک نشاط، شهرک زاگرس،19/2 و 19/3 بهاران، جنب هتل شادی، کشتارگاه سنتی سنندج و رفع مشکل آب آشامیدنی نایسر از جمله اقداماتی است که در راستای ارتقاء بهداشت محیط انجام شده است.

97 درصد جمعیت شهری کردستان زیر پوشش فاضلاب شهری

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان گفت: در حال حاضر 97.5 درصد جمعیت شهری این استان زیر پوشش شبکه فاضلاب شهری هستند.

علیرضا تخت شاهی اظهار داشت: میانگین کشوری در راستای زیر پوشش قرار دادن جمعیت فاضلاب شهری 35 درصد است و کردستان جزو یکی از استان های برتر کشور در این زمینه است.

وی افزود: در حال حاضر تصفیه خانه فاضلاب شهر سنندج با جدیدترین تکنولوژی روز در حال کار است و برای اجرای آن 35 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان بیان کرد: رفع چند لکه در سطح شهر با توجه به رقم بالایی استان به لحاظ پوشش شبکه فاظلاب ضروری است و نیازمند تعامل و همکاری دستگاه های ذیربط است.

شاخص 75.9 درصدی احداث سرویس های بهداشتی در استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان نیز در این جلسه به ساخت سرویس های بهداشتی برای کاهش بیماری روده ای اشاره کرد و گفت: نیاز است با اعتبارات موجود این شاخص در سطح استان ارتقا داده شود.

فرزام بیدارپور احداث سرویس های بهداشتی را کمکی برای خدمت به قشر نیازمند دانست و افزود: احداث و بهسازی سرویس های بهداشتی در مناطق مختلف روستایی و شهری با کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی دیگر از اقدامات این مرکز در راستای ارتقاء این شاخص بوده است.

وی ادامه داد: مشارکت مردمی نیز در این زمینه بسیار مطلوب بود و هم اکنون شاخص ما در راستای احداث سرویس های بهداشتی در استان به 75.9 درصد رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه در سال جاری اعتبارات اختصاص یافته به این حوزه تحقق نیافته انتظار می رود با تعامل و همکاری مردم و دستگاه های ذیربط شاهد ساخت سرویس های بهداشتی در مناطق ضروری باشیم.

حل مشکلات فاضلاب استان نیازمند اعتبار است

مدیر کل محیط زیست کردستان نیز در این جلسه بخش عمده مشکلات فاضلاب استان را کمبود اعتبارات دانست و گفت: برای رفع شکستگی لوله های خطوط آب و فاضلاب سنندج نیاز به اعتبارات ویژه ای است.

ناصح قادری وجود نخاله های ساختمانی در کنار خیابان های خلوت شهر و دفن نامناسب زباله در جایگاه جمع آوری زباله شهرستان دهگلان را نیازمند بررسی دانست و اظهار داشت: رفع و پیگیری این مشکل باید اولویت کاری این کارگروه باشد.

وی ادامه داد: نبود حصارکشی جایگاه جمع آوری زباله و بازیافت تهدید آمیز و خطرناک زباله در این شهرستان نیز نیازمند بررسی و پیگیری است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست کردستان همچنین با اشاره به اینکه باید از آزمایشگاه های مرجع برای بی خطر بودن زباله های عفونی بیمارستان تاییدیه گرفته شود، این امر را نیازمند تلاش جدی دانشگاه علوم‌ پزشکی استان دانست.

کشتارگاه صنعتی سنندج سنتی مدیریت می شود

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: کشتارگاه صنعتی سنندج عملکرد مدیریت سنتی دارد که برای رفع این مشکل نیاز به سه گروه برای ساماندهی است.

نجم الدین شیخ‌عطاری بیان کرد: برای رفع مشکل کشتار دام در شهرهای استان می توان با ساماندهی سه گروه اقدام کرد.

وی افزود: بر این اساس گروهی می توانند تامین کننده دام زنده باشند و دام را به کشتارگاه تحویل دهند، گروهی برای حمل و نقل دام و تحویل به تعاونی و گروه سوم نیز برای عرضه کشتار در قالب بسته بندی می توانند فعالیت کنند.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی کردستان گفت: برای بازیافت زباله ساختمانی نیز می توان این مسئله را در کارگروه پسماندها بررسی کرد.

انتظار می رود استان کردستان با دارا بودن شاخص97 درصدی جمعیت شهری زیر پوشش فاضلاب شهری در آینده نزدیک به یکی از استان های برتر کشور به لحاظ بهداشت محیط تبدیل شود.