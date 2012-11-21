قبض 11 میلیون تومانی شهروند آبدانانی را شوکه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در یک اتفاق نادر در یکی از خیابانهای اصلی شهر تعدادی از مغازه ها و منازل واقع در این خیابان تعرفه های میلیونی برق همه را شگفت زده کرد و به تعجب وا داشت .

یکی از این شهروندان آبدانانی با نشان دادن قبض برق 11 میلیون تومانی منزل خود گفت : ابتدا متعجب شدم و تصور کردم که شاید این قبض مربوط به یکی از کارخانجات صنعتی بوده اما متوجه شدم که قبض 11میلیونی متعلق به منزل خودم است.

وی اظهار داشت: در منزل وسیله برقی آنچنانی ندارم و بیشتر از تلویزیون و یخچال استفاده می کنیم.

یکی دیگر از شهروندان که قبض 16میلیون تومانی دریافت کرده، افزود: این چند مدتی است که کنتور برق خراب بوده و خود اداره برق آبدانان از این امر آگاه است ولی نمی دانم بر اساس کدام کنتور ما 16 میلیون تومان برق مصرف کرده ایم .

جالب ترین قبض برق این خیابان متعلق به یکی از مغازه داران است که با نشان دادن قبض قبلی که بستانکار بوده در دو مرحله از او بابت مصرف کم تقدیر شده و یکباره برای او قبض 400 هزار تومانی بدون در نظر گرفتن بستانکاری این قبض صادر شده است.

گفتنی است که این افراد با مراجعه به اداره برق شهرستان خواستار اصلاح قبض برق خود شده اند و مسئولان نیز قول بررسی و پیگیری این قبوض را داده اند.