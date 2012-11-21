توصیه اکید رئیس جمهور درباره بورس/ اقتصادایران باشفافیت فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در همایش اهمیت و نقش مؤسسات رتبه بندی در اقتصاد با بیان این مطلب افزود: در این مدت ارزش معاملات از پنج هزار میلیارد تومان با رشدی چهار و نیم برابری به 22 هزار میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: اگر سهام قابل مبادله روزانه از 60 میلیون سهم در سال 84 به 304 میلیون سهم در سال 90 رسید این حاصل اعتماد است بگونه ای که تعداد سرمایه گذاران در بازار سرمایه در این مدت از سه میلیون سرمایه گذار به شش میلیون و 200 هزار سرمایه گذار افزایش یافته است.



حسینی با اشاره به اینکه بازار سرمایه ایران که در سال 1346 شکل گرفت قدیمی ترین بازار سرمایه در منطقه است گفت: باید قدر زحمات پیشینیان را بدانیم، این بازار در اختیار ماست و همه باید تلاش کنیم این بازار را با قدرت به نسل بعدی بسپاریم.

وی گفت: زمانی برخی ها با اکراه از بازار سرمایه ایران صحبت می کردند اما به لطف رشد و رونقی که در این بازار ایجاد شده است دیگر صحبت هایی از این دست را در باره بازار سرمایه ایران نمی شنویم.



وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین گفت: با شفافیت در اقتصاد ایران فاصله زیادی داریم و مؤسساتی که می خواهند در این بازار ارزیابی انجام دهند باید به اطلاعات دسترسی داشته باشند.



وی افزود: این مؤسسات باید به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که در قبال دسترسی حاکمیت به این اطلاعات نیز با مقاومت هایی روبرو هستیم.

حسینی اضافه کرد: اگر می خواهیم مؤسسه رتبه بندی موفقی داشته باشیم باید در اقتصاد ما شفافیت وجود داشته باشد و ما به اطلاعات ناشران اوراق مختلف اعم از اوراق اجاره صکوک، اوراق اختیار خرید و اوراق مشارکت دسترسی داشته باشیم.



وی با اشاره به اینکه پدیده «ذینفع واحد» از پدیده هایی است که باید فکری به حال آن شود گفت: درباره شناخت شرکت هایی که در یک گروه با عنوان ذینفع واحد فعالیت می کنند اشراف پایینی داریم و این موجب نبود شفافیت شده است.



وزیر اقتصاد اظهارداشت: باید با همکاری اداره ثبت شرکتها و دیگر نهادها رابطه فامیلی شرکتها با یکدیگر مشخص شود زیرا در غیر این صورت و مبتنی بر اطلاعات ظاهری نمی توان رتبه بندی را انجام داد.



وی پنهان کاری در گردش مالی و پولی را که به بهانه اطلاعات محرمانه صورت می گیرد، از دیگر موضوعاتی برشمرد که باید فکری به حال آن کرد زیرا اگر این اطلاعات در قبال دیگران محرمانه است بانک مرکزی باید به آن دسترسی داشته باشد.

حسینی گفت: اگر می خواهیم گامی جدی در اقتصاد برداریم بدون قدم برداشتن در زمینه شفافیت امکان پذیر نیست و نبود شفافیت امکان نبود تقارن منافع را در بر دارد.



وی گفت: هر اقدامی که بخواهد در راستای این شفافیت صورت گیرد بانگی بر می آید البته نمی گویند دغدغه ما از راه شفاف شدن است بلکه می گویند از جای دیگری است.



حسینی به کسانی که می خواهند در باره موضوع مؤسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی فعالیت کنند گفت: فعالیت در این حوزه از جنس وظایفی است که حاکمیت دارد و آن را به مؤسسات خصوصی می سپارد البته مؤسساتی که مستقل ، متخصص و قابل اعتماد باشند و به اطلاعات قابل اعتماد دسترسی دارند.



وزیر اقتصاد گفت: دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی از این اقدام حمایت و پشتیبانی می کنند و آن را به فال نیک می گیرند اما تأکید می کنم برای حضور در بازارهای بین المللی باید مؤسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی معتبری داشته باشیم که بتوانند با هم کار کنند.



حسینی اظهارداشت: البته باید زیرساخت های این کار را فراهم کنیم که یکی از این زیرساخت ها، شفافیت و دسترسی به اطلاعات و عوامل اطلاعات است. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد با نظام سلامتی که در بخشهای اقتصاد ایران وجود دارد بتوان به این امر مهم دسترسی پیدا کرد.



حسینی همچنین گفت: رییس جمهور تأکید کرده است که مردم با حضور در بازار سرمایه به ما اعتماد کرده اند و اکنون ما باید به اعتماد آنها ارج نهیم و مراقب سرمایه های آنان در این بازار باشیم.



وی تصریح کرد: اقدامی که سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان شکل گیری و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در دست اجرا دارد در پاسخ به اعتماد مردم است زیرا ایجاد این نهادها برای شفاف کردن برخی امور به ارزیابی درست ریسک در بازار سرمایه منجر خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه جای این گونه نهادها در کشور خالی است، آن را جزء زیرساختها در بازارهای مالی شامل بازارهای سرمایه، پولی و صنعت بیمه دانست و گفت: در بازارهای مالی که دانش پایه هستند اطلاعات تقارن ندارد و مؤسسات رتبه بندی می توانند به تقارن اطلاعات و گسترش بازار سرمایه کمک کنند.



وی افزود: البته این مؤسسات باید متخصص و مستقل باشند و در ایجاد آنها با تأمل حرکت کرد. حسینی گفت: آنچه امروز در بازارهای پولی و مالی ما اتفاق می افتد نبود اعتماد است و در مواردی هم استقلال وجود ندارد.



وزیر اقتصاد تصریح کرد: در راه اندازی مؤسسات رتبه بندی استفاده از تجربیات دیگر کشورها بویژه پاکستان که نمایندگان آنها در این جلسه حضور دارند شایسته است اما باید از تجربیات داخل کشور نیز در راه اندازی این مؤسسات استفاده شود.



حسینی خطاب به مؤسسات رتبه بندی اظهارداشت: یکی از شروط موفقیت شما و دیگر نهادهای اعتبارسنجی در کنار داشتن تخصص، امکان دسترسی به اطلاعات است زیرا اگر به اطلاعات حسابداری و مالی دسترسی نداشته باشید نمی توانید رتبه بندی موفقی انجام دهید.