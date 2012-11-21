رفع کمبود نیرو در جمعیت هلال احمر اصفهان با بکارگیری داوطلبان امکانپذیر است

حمیدرضا لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آنجایی که افرادی که به عنوان داوطلب عضو این جمعیت می‌شوند نسبت به فضای موجود واقف و آگاهی کاملی دارند بنابراین بهتر است به جای استخدام تعدادی از افراد نا آشنا از این نیروهای کارآمد استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه از سال 88 ریاست این خانه را طی دو دوره انتخابات کسب کرده‌ام، ادامه داد: در حال حاضر 150 هزار نفر عضو داوطلب این جمعیت هستند که از این تعداد 30 هزار داوطلب فعال هستند.

رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان از وجود یک خانه داوطلب در هر شهرستان استان خبر داد و افزود: تمام افراد بالای 29 سال می‌توانند با مراجعه به این جمعیت عضو داوطلب جمعیت شوند.

وی که از سال 72 به طور رسمی عضو جمعیت هلال احمر استان اصفهان شد، تصریح کرد: هر ساله علاوه براطلاع رسانی در سطح جامعه و عضوگیری از عامه مردم، تعدادی اعضا به عنوان افراد هدف از جمله ائمه جماعات، فرمانداران، شهرداران و بخشداران و مسئولان به دعوت جمعیت عضو داوطلب و از حمایت‌های مالی، فرهنگی، فکری ومعنوی آنها استفاده می‌شود.

لطفی یکی از شعارهای هفت گانه این جمعیت را بی‌غرضی و بی‌طرف بودن عنوان و اضافه کرد: تاکنون داوطلبان در تامین جهیزیه و امور درمانی کمک‌های بسیاری به افراد نیازمند کردند که جای تقدیر دارد.

وی در پاسخ به اینکه "چرا از توان مالی خیران و داوطلبان برای طرح‌های پژوهشی و علمی جمعیت استفاده نمی‌شود"، گفت: با راه‌اندازی دانشگاه علمی و کاربردی این جمعیت بدنبال شاخه‌های علمی پژوهشی هستیم تا در این مسیر گام‌های قوی‌تر از قبل برداشته شود.

رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: با توجه به موازی‌کاری‌های نهاد مختلف مردمی همچون بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت، در سال‌های اخیر نرم‌افزاری به منظور ساماندهی مددجویان و خیران تهیه شده که با ایجاد پرونده الکترونیکی نیازمندان، خیران بتوان با اطمینان بیشتر به آنها کمک کنند.

وی اظهار داشت: این موازی کاری‌ها در بسیاری از مواقع سبب شده که یک نیازمند بتواند از چند دستگاه کمک مالی دریافت و نیازمند دیگر بدون حامی بماند این در حالی که پیشنهاد تهیه نرم‌افزاری داده شده که بر اساس آن بتوان هر مددجو اگر از دستگاه دیگری کمک دریافت کرده باشد، نشان داده ‌شود.

رئیس خانه داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اصفهان، انگیزه بخشی به داوطلبان را از ضروریات کاری این مرکز اعلام کرد و بیان داشت: سعی شده که داوطلبان به عنوان حلقه مفقوده بین مددجو و خیران باشند.