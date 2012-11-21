بیانیه امام جمعه ارومیه پیرامون سخنان نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که صبح چهارشنبه در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، حجت الاسلام غلامرضا حسنی و آیت الله سید علی اکبر قرشی، ضمن اعلام حمایت قاطع خود از استاندار آذربایجان غربی نوشته اند: اظهارات اخیر نماینده مردم نقده و اشنویه در صحن علنی مجلس را مصداق شبهه افکنی و آلودن کردن فضای روانی و سیاسی جامعه قلمداد کرده و اینگونه اقدامات بی محابا و عجولانه را حرکت در مسیر خواست دشمنان می دانیم.

امام جمعه ارومیه و نماینده خبرگان رهبری از استاندار آذربایجان غربی به عنوان فردی ولایی و تلاشگر یاد کرده و افزوده اند: اینجانبان در سال های اخیر از نزدیک در جریان اقدامات و تصمیمات استاندار بوده ایم ، عملکرد ایشان را در حفظ وحدت و تقویت همدلی و اتحاد بین مردم شیعه و سنی و حتی اقلیت های دینی ، کم نظیر دانسته و کمتر دوره ای را سراغ داریم که به اندازه این دوره مسئولین، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روحانیان استان این فضای وحدت و همدلی را تجربه کرده باشند.

آنان اضافه کرده اند: برگزاری جلسات متعدد با حضور گسترده مسئولین از طیف های مختلف، نشست های هم اندیشی با روحانیان، جوانان، دانشگاهیان، اقشار مختلف مردم ، سفرهای متعدد شهرستانی و ارتباط نزدیک با مردم شهرها و حتی روستاهای دورافتاده آذربایجان غربی ، دلیلی غیر قابل انکار بر این مدعا است.

امام جمعه ارومیه و نماینده خبرگان رهبری یادآور شده اند: اینگونه اظهار نظرها نه تنها جفا در حق استاندار بلکه ظلم به مجموعه خدمتگزاران صدیق و تلاشگر ایران اسلامی است، لذا از همه نمایندگان فهیم مجلس توقع داریم در نطق ها و اظهار نظرهای خود با درک موقعیت و شرایط خاص کشور، هوشمندانه تر عمل کنند.

سخنان نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی

عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه در نطق میان دستور خود در مجلس با بیان اینکه همه از تفرقه، جدایی و دو دستگی بیزارند، اعلام کرد: منطقه من از نظر زیست مسالمت آمیز کُرد و ترک و شیعه و سنی می تواند بیانیه‌ای بلند بالا در تایید ایده مردمسالاری دینی در دو وجه جمهوریت و اسلامیت در ایران باشد اما نابخردی های عده‌ای معلوم الحال که خواسته یا ناخواسته همراه و یاری‌گر دشمنان قسم خورده این آب و خاک شده اند مشکلاتی برای منطقه ایجاد کرده است.

نماینده اشنویه و نقده ادامه می دهد: استاندار آذربایجان غربی که خود باید نماد اصلی وحدت و همدلی باشد به مجسمه عریان اختلاف بیانداز و حکومت کن تبدیل شده است و اطرافیانش به پیام رسانان تفرقه بدل گشته اند.

وی در تشریح مشکلات استانی نیز وضعیت را وخیم ارزیابی و اظهار داشته است: راه های شهری و روستایی بلاتکلیف مانده اند، صادرات سیب که می تواند نقش نفت را برای این منطقه ایفا کند و در این اوضاع سخت که می تواند ارز وارد کشور کند از صادرات آن جلوگیری شده است، بسیاری از مصوبات سفرهای استانی یک درصد هم اجرا نشده است....