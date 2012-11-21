۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۲

بیانیه امام جمعه ارومیه پیرامون سخنان نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس

ارومیه - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه ارومیه و نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری با ارسال نامه ای به رئیس مجلس ، اظهارات اخیر نماینده شهرستان های نقده و اشنویه در صحن علنی مجلس، علیه استاندار آذربایجان غربی را تقبیح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که صبح چهارشنبه در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، حجت الاسلام غلامرضا حسنی و آیت الله سید علی اکبر قرشی، ضمن اعلام حمایت قاطع خود از استاندار آذربایجان غربی نوشته اند: اظهارات اخیر نماینده مردم نقده و اشنویه در صحن علنی مجلس را مصداق شبهه افکنی و آلودن کردن فضای روانی و سیاسی جامعه قلمداد کرده و اینگونه اقدامات بی محابا و عجولانه را حرکت در مسیر خواست دشمنان می دانیم.

امام جمعه ارومیه و نماینده خبرگان رهبری از استاندار آذربایجان غربی به عنوان فردی ولایی و تلاشگر یاد کرده و افزوده اند: اینجانبان در سال های اخیر از نزدیک در جریان اقدامات و تصمیمات استاندار بوده ایم ، عملکرد ایشان را در حفظ وحدت و تقویت همدلی و اتحاد بین مردم شیعه و سنی و حتی اقلیت های دینی ، کم نظیر دانسته و کمتر دوره ای را سراغ داریم که به اندازه این دوره مسئولین، ائمه جمعه، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و روحانیان استان این فضای وحدت و همدلی را تجربه کرده باشند.

آنان اضافه کرده اند: برگزاری جلسات متعدد با حضور گسترده مسئولین از طیف های مختلف، نشست های هم اندیشی با روحانیان، جوانان، دانشگاهیان، اقشار مختلف مردم ، سفرهای متعدد شهرستانی و ارتباط نزدیک با مردم شهرها و حتی روستاهای دورافتاده آذربایجان غربی ، دلیلی غیر قابل انکار بر این مدعا است.

امام جمعه ارومیه و نماینده خبرگان رهبری یادآور شده اند: اینگونه اظهار نظرها نه تنها جفا در حق استاندار بلکه ظلم به مجموعه خدمتگزاران صدیق و تلاشگر ایران اسلامی است، لذا از همه نمایندگان فهیم مجلس توقع داریم در نطق ها و اظهار نظرهای خود با درک موقعیت و شرایط خاص کشور، هوشمندانه تر عمل کنند.

سخنان نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی

عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه در نطق میان دستور خود در مجلس با بیان اینکه همه از تفرقه، جدایی و دو دستگی بیزارند، اعلام کرد: منطقه من از نظر زیست مسالمت آمیز کُرد و ترک و شیعه و سنی می تواند بیانیه‌ای بلند بالا در تایید ایده مردمسالاری دینی در دو وجه جمهوریت و اسلامیت در ایران باشد اما نابخردی های عده‌ای معلوم الحال که خواسته یا ناخواسته همراه و یاری‌گر دشمنان قسم خورده این آب و خاک شده اند مشکلاتی برای منطقه ایجاد کرده است.

نماینده اشنویه و نقده ادامه می دهد: استاندار آذربایجان غربی که خود باید نماد اصلی وحدت و همدلی باشد به مجسمه عریان اختلاف بیانداز و حکومت کن تبدیل شده است و اطرافیانش به پیام رسانان تفرقه بدل گشته اند.

وی در تشریح مشکلات استانی نیز وضعیت را وخیم ارزیابی و اظهار داشته است: راه های شهری و روستایی بلاتکلیف مانده اند، صادرات سیب که می تواند نقش نفت را برای این منطقه ایفا کند و در این اوضاع سخت که می تواند ارز وارد کشور کند از صادرات آن جلوگیری شده است، بسیاری از مصوبات سفرهای استانی یک درصد هم اجرا نشده است....

