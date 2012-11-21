حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت ملتها باید محترم شمرده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان کهبرای شرکت در پانزدهمین نشست شورای وزیران سازمان همکاری های اقتصادی8D به پاکستان سفر کرده است در آغاز سخنان خود در این نشست با ابراز تاسف ازتحولات اندوه بار و اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در کشتار برادران وخواهران مسلمان در غزه اقدام رژیم صهیونیستی در این زمینه را به شدت محکوم کرد و برخورد مبتنی در استانداردهای دوگانه با حقوق بشر در مناطق مختلف رامورد انتقاد قرار داد .

وی در ادامه با اشاره به مشکلات متعدد مشترک و چالشهای بزرگ مردم جهان، بر اهتمام کشورهای عضو این سازمان بر ریشه کن کردن فقر، اطمینان از امنیت غذایی، افزایش تجارت درون سازمانی، و انتقال فن آوریهای پیشرفته تأکید کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان بااشاره به مفهوم " مشارکت دموکراتیک برای صلح و شکوفایی" به عنوان شعاراجلاس سران سازمان و با بیان این نکته که دموکراسی ارزشی جهانی بر اساس اراده آزاد مردم برای تعیین سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودمی‌باشد اظهار داشت: دموکراسی متعلق به هیچ کشور یا منطقه نیست و احترام به حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت و رد هر گونه تلاش برای تخریب نظم های مبتنی بر قانون اساسی و دموکراسی ایجاد شده توسط مردم، از اهمیت حیات یبرخوردار است.



صالحی در این نشست چالشهای جهانی از قبیل فقر شدید، ناامنی غذایی، آمار بالای بیکاری، بار بدهی های خارجی، و نبودکمک های مالی و تغییرات آب و هوایی ، افزایش قیمت محصولات خام و محدودیتهای تجاری را مورد توجه قرار داد و این سازمان را برای تحرک بیشتر و اتخاذاقداماتی هماهنگ بمنظور یافتن پاسخی قاطع و مبارزه با این مشکلات فراخواند.



وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح اهداف سازمان همکاری های اقتصادیD8 از جمله: بهبود موقعیت کشورهای در حال توسعه دراقتصاد جهانی، تنوع و ایجاد فرصت های جدید در روابط تجاری، افزایش مشارکت در تصمیم گیری در سطح بین المللی، و ارائه استانداردهای بهتر زندگی، اظهارداشت: در تحقق اهداف سازمان در ارتباط با بخش خصوصی، باید به تسهیل و ایجادپروژه های مشترک برای رسیدن به اهداف سازمان در زمینه های همکاری بپردازیم و به تشویق جوامع کسب و کار در کشورهایمان به منظور مشارکت هر چه بیشترآنها در فعالیتهای D8 اهتمام ورزیم.



صالحی خاطر نشان ساخت: میل به توسعه اقتصادی و اجتماعی به عنوان راهنمای رهبران سازمان برای ایجاد همکاری درون سازمانی همچنان معتبر بوده و کشورهای عضو را در راه پیشرفت و نوسازی در قالب روح دوستی، همبستگی و همکاری به هم پیوند می‌دهد.



وی با اشاره به اینکه جهان امروز متشکل از کشورهایی با سیستم های متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی است که توسط تاریخ ، سنت ها،ارزش ها و تنوع فرهنگی مشخص می گردند خاطر نشان ساخت ثبات این کشور ها ازطریق به رسمیت شناختن حق جهانی آنان برای تعیین ازادانه رویکردشان به توسعه پیشرو تضمین می شود. صالحی بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران برای افزایش همکاری های چند جانبه در چهار چوبD8 به عنوان یک ابزار مهم برای رشد وتوسعه کشورهای منطقه تاکید کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان از وزیر خارجه پاکستان به عنوان رئیس جلسه پانزدهم شورای وزیران سازمان همکاری های اقتصادی 8Dقدردانی کرد.

