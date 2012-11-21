به گزارش خبرگزاری مهر، عزت الله ضرغامی رئیس رسانه ملی در نشست چشم انداز دو سالانه برنامه‌های نمایشی سیما 1394-1392 ضمن تأکید بر اهمیت برنامه ریزی در مدیریت فرهنگی کشور از تلاش‌های مؤثر معاونت سیما در حوزه برنامه ریزی قدردانی کرد.

وی یکی از آسیب‌های مدیریت فرهنگی کشور را مغفول ماندن برنامه ریزی دانست و گفت: در برخی از حوزه‌های فرهنگی کشور برنامه ریزی وجود ندارد و یا بسیار محدود است و دلیل آن بی ثباتی مدیران در این حوزه است.

وی خاطرنشان کرد: پرهیز از سوژه‌های انتزاعی و توجه به واقعیت‌های جامعه از نکات مهم مجموعه‌های نمایشی است. معیار قضاوت مردم در مورد رسانه از کارهای نمایشی رسانه است و می‌توان با توجه به محتوا و تولید سریال‌های فاخر، مخاطبان رسانه را افزایش داد.

ضرغامی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره سبک زندگی یادآور شد: از نکات مهم دیگر در برنامه ریزی، ارائه سبک زندگی اسلامی– ایرانی در تولیدات فیلم و سریال است و باید ساده زیستی در کارهای نمایشی تبلور پیدا کند.

وی فیلمنامه قوی و ایجاد گره مناسب در داستان را در جذب مخاطب بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: کارهای نمایشی دارای ظرفیت بالایی برای تاثیر گذاری در جامعه است.

رئیس رسانه ملی از همکاران برنامه ساز در حوزه های نمایشی خواست بدون توجه به حاشیه ها ضمن رفع اشکالات برای تولید آثار با ارزش و ماندگار تلاش کنند و یادآور شد: برنامه سازان باید با کمک جامعه شناسان دلسوز و آگاه به مسائل روز جامعه پاسخوگی نیازهای مردم باشند.

ضرغامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال‌های اخیر در کنار سایر تولیدات حداقل 120 مجموعه تلویزیونی برجسته و فاخر تولید شده است و توجه به زندگی خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، جانبازان، بسیجیان و آزادگان به عنوان الگوهای حماسه ساز در تولیدات رسانه و مجموعه‌های تلویزیونی ضروری است.

تأکید بر توجه و کار بیشتر در حوزه جلوه‌های ویژه و اقتباس از آثار مکتوب ماندگار در تولیدات نمایشی از دیگر موارد مورد اشاره رئیس رسانه ملی بود.