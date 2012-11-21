هیئت مدیره جدید تیم گهر دورود معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکامی از سوی حسین هدایتی مالک باشگاه گهر دورود حیدر بهاروند، حسین رحیمی، شهاب جهانیان، منوچهر حسینی، داوود میرزایی و احمد گودرزی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره این باشگاه معرفی شدند.

همچنین با تصمیم هیئت مدیره غلامرضا آیت الله زاده در مسئولیت مدیرعاملی باشگاه گهر دورود باقی ماند.

بنابر این گزارش تیم فوتبال گهر دورود فردا پنج شنبه در ادامه رقابتهای لیگ برتر کشور در اصفهان به مصاف سپاهان می رود.

این مسابقه در قالب دیدار عقب افتاده تیم های گهر دورود و سپاهان اصفهان از رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور پنج شنبه ساعت 15 و 15 دقیقه به میزبانی سپاهان برگزار می شود.

در حال حاضر گهر دورود با کسب تنها هشت امتیاز از مجموع 14 بازی انجام شده در انتهای جدول رقابتهای لیگ برتر ایران قرار دارد. تیم گهر در طول این فصل در مقابل هشت گل زده پذیرای 21 گل خورده بوده تا با تفاضل منفی 13 در وضعیت نامطلوبی قرار گیرد.

این در حالیست که تیم سپاهان با کسب 24 امتیاز از مجموع 14 بازی انجام شده در جایگاه چهارم رقابتهای لیگ برتر کشور قرار دارد.