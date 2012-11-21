رفع مشکل کمبود داروهای بیماران خاص در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته بیماران خاص استان که با حضور اعضای این کمیته در سالن شماره چهار استانداری برگزار شد افزود: با تعامل و هم افزایی میان دستگاه های اجرایی و همچنین مشارکت سازمان های مردم نهاد و مجمع خیرین سلامت استان، مشکل کمبود داروهای بیماران خاص تا حد زیادی رفع شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات و فعالیت های کمیته بیماران خاص استان گفت: این کمیته با هدف بررسی مسائل و مشکلات بیماران خاص در حوزه های مختلف تشکیل شده است و تصمیمات لازم در راستای رفع این مشکلات در این کمیته گرفته می شود که برای اجرایی نمودن این تصمیمات نیازمند یک اراده مشترک و کار جمعی میان دستگاه های مربوطه هستیم.

دیلمقانی همچنین گفت: ضروری است دستگاه های اجرایی، تعامل لازم را با انجمن های فعال در حوزه بیماری های خاص برای بهره مندی از ظرفیت آنها در حل مشکلات و خدمت رسانی هر چه بیشتر به بیماران داشته باشند و حمایت های لازم در خصوص ارتقای کمیت و کیفیت خدمات به بیماران خاص را نیز انجام دهند.

در این جلسه، اعضای کمیته بیماران خاص به بحث و تبادل نظر در خصوص مصوبات جلسات گذشته از جمله ارائه راهکارهای مناسب برای توزیع داروی MS در شهرستان های خوی و بوکان، بررسی مشکلات موجود در دراستای ارائه خدمات به بیماران سرطانی، یکسان سازی پرداخت ها و تعهدات بیمه شوندگان خاص توسط سازمان های بیمه گر پرداختند.

احداث درمانگاه جامع بیماران خاص، معرفی بیماران هموفیلی مبتلا به مشکلات جدی مفصلی توسط کانون هموفیلی به سازمان بهزیستی جهت بهره مندی از حمایت های مناسب و نظارت بر زمان معاینه بیماران توسط پزشکان از دیگر مباحث این نشست بود.