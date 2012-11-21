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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

مسئول ستاد بازسازی گلستان:

تحویل اولین روستای زلزله زده بازسازی شده در آذربایجان شرقی

تحویل اولین روستای زلزله زده بازسازی شده در آذربایجان شرقی

اهر – خبرگزاری مهر: مسئول ستاد بازسازی استان گلستان از اتمام عملیات اجرایی و ساختمانی تمامی اماکن روستای هیبت بیگلو و تحویل این اماکن به اهالی این روستا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی اله رضایی در گفتگو با خبرنگاران گفت: به جهت اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان از بنیادهای فعال کشوری که سابقه ای قابل توجه در امر بازسازی و حضور در مناطق مختلف زلزله زده کشور و حادثه های طبیعی دارد بنیاد استان گلستان نیز در جهت کمک به آسیب دیدگان از زلزله ارسباران انتخاب شده تا با تلاش و همت والای همکاران این بنیاد شاهد به ثمر نشستن تلاش های شان در امر بازسازی مناطق زلزله زده باشیم.

این مقام مسئول گفت: با توجه به اینکه استان گلستان از استانهای حادثه خیز است این بنیاد در این راستا تجربه جابجایی و ایمن سازی 34 روستا را در استان گلستان دارد و از طرفی با توجه به سابقه ای که در زلزله کرمان نیز داشتیم دراین راستا تلاش داریم با همت و تلاش شبانه روزی همکاران در ساخت اماکن مسکونی روستائیان اقدام کنیم.

رضایی گفت: هم اکنون مأموریت بنیاد مسکن گلستان در شهرستان ورزقان ساخت هزار و 551 واحد مسکونی در 22 روستای این شهرستان بوده که قسمت اعظمی بالغ بر 60 درصد تخریب شده بودند که از اولین ساعات مأموریت محوله کار کار آواربرداری، پی کنی و آرماتور بندی فونداسیون تمامی واحدها به انجام شده است .

وی ادامه داد: اسکلت هزار 200 واحد تا امروز انجام یافته و هزار و 60 واحد اسکان موقت و 743 واحد فضای دامی در این روستاها نصب شده و از این تعداد 440 واحد گچ و خاک شده که در صورت مساعد بودن هوا تمامی اماکن مورد تعهد تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

کد مطلب 1749421

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