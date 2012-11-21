علیرضا پیله ور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بسیاری از تکایا و حسینیه ها بدون رعایت نکات ایمنی اقدام به نصب بخاری شده است، اظهار داشت: برخی اقدامات در این زمینه خسارات جبران ناپذیری در هیئت های مذهبی به وجود آمده است و مسئولان هیئت های مذهبی در واقع مسئول جان و سلامتی شرکت کنندگان در هیئت های خود نیز هستند.

وی رعایت موارد ایمنی در مکانهای اجتماع عزاداران حسینی به خصوص در حسینیه ها، مساجد، تکایا و هیئت های مذهبی را از نکات بسیار حائز اهمیت برشمرد و بیان کرد: متاسفانه در سالهای گذشته حوادث زیادی به علت عدم توجه به موارد ایمنی در مصرف گاز طبیعی در کشور داشته ایم که برخی از آنها متاسفانه جبران ناپذیر بوده است.

پیله ور با برشمردن برخی از این توصیه ها عنوان کرد: مسئولان هیئت‌های مذهبی از هرگونه دستکاری کنتور و رگلاتور و انشعابات داخلی تکایا، حسینیه ها و .... خودداری شود و در صورت نیاز قبل از مراسم با همکاران شرکت ملی گاز ایران و یا با تلفن 194 تماس حاصل کنند.

وی افزود: از هر گونه انشعاب جدید بدون تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری و از اتصال شیلنگ های غیر استاندارد و با فاصله زیاد از شیرگاز برای استفاده بخاری و ... پرهیز شود.

پیله ور همچنین نسبت به اجتماع در اطراف بخاری های گازی و قراردادن مواد اشتعال زا در نزدیکی بخاری و وسایل گرمایشی گاز سوز هشدار داد.

وی ادامه داد: در هیئت ها از استفاده از پلوپز، اجاق گاز و دستگاه‌های غیر استاندارد برای گرم کردن اماکن عزاداری پرهیز شود و استفاده از دستگاه‌های فاقد ترموکوپل و قطع کننده گاز مانند سماورهای بزرگ خطر ساز بوده و از به کار بردن آنها خودداری کنند.

پیله ور همچنین نسبت به قرار دادن بخاری های گازی در نزدیکی چادر تکیه ها و حسینه ها هشدار داد و افزود: استفاده از بخاری های گازی بدون دودکش، تنها در اماکنی مجاز است که تردد هوا در آنها به آسانی صورت پذیرد، به همین دلیل در استفاده از این بخاری ها نکات ایمنی آنها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: برای محکم کردن شیلنگهای اجاق گاز و بخاری حتماً از بست های فلزی استفاده شود.

پیله ور، سلامتی همه عزاداران حسینی را آرزوی همکاران شرکت ملی گاز ایران برشمرد و لازمه آن را رعایت کلیه موازین ایمنی و مراقبتی در مصرف گاز طبیعی دانست.