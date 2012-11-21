گروههای تئاتر خوزستان مورد حمایت قرار نمی گیرند

مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به رغم تاکیدات مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان مبنی بر حمایت از آثار فاخر دینی و دفاع مقدس اما تا کنون گروههای تئاتر استان به نحو مطلوب مورد حمایت قرار نگرفته اند.

وی با بیان اینکه تصمیم گیریهای غیر کارشناسانه و برخوردهای سلیقه ای تئاتر استان خوزستان را دچار رکود می کند، افزود: نارسایی ها و کمبودهای موجود باعث کاهش انگیزه گروههای نمایشی در تولید آثار شده است.



بوعذار با تاکید بر اینکه رشد و پیشرفت تئاتر استان نیازمند توجه تمام مدیران فرهنگی به گروههای نمایشی است، اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به فضای موجود تئاتر اهواز و حجم فعالیتها و گستردگی برنامه ها، متاسفانه مجموعه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اهواز پاسخگوی نیاز هنرمندان تئاتر اهواز نبوده است.



وی تصریح کرد: فعالیت هنرمندان تئاتر اهواز و گروههای نمایشی به طور شایسته مورد حمایت قرار نگرفته و به رغم تلاشهای مستمر و حضور هنرمندان قدیمی و پیشکسوت اما همواره این گروهها با مشکلاتی از جمله اعزام به جشنواره ها و رویدادهای خارج از استان مواجه هستند.



این کارگردان خوزستانی با اشاره به فعالیت انجمن هنرهای نمایشی اهواز در حمایت از تئاتر خوزستان، گفت: این انجمن گاهی با دخالتهای سلیقه ای روبرو می شود که عدم پیشرفت تئاتر استان را در پی دارد.



بوعذار با بیان اینکه تئاتر استان نیازمند همدلی و توجه بیشتر مدیران فرهنگی استان است، افزود: فعالیت گروههای نمایشی باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به گروههای فعال در سطح استان باید توجه بیشتری نشان داد.