لزوم جانمایی هنگام کسب مجوز سرمایه گذاری/ به دنبال توازن سرمایه گذاری هستیم

محمد حسین مبشری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سرمایه گذار در هنگام کسب مجوز و گذران مراحل قانونی فقط اجازه تاسیس را دریافت می کند و محل انجام کار وی در پروانه کسب شده در همان ابتدا ذکر نمی شود که این یکی از ایرادات قانونی در زمینه سرمایه گذاری بشمار می رود.

وی ادامه داد: جانمایی در هنگام کسب مجوز از موارد مورد نیاز سرمایه گذار است و باید به این موضوع توجه ویژه شود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس تاکید کرد: تنها در شهرکهای صنعتی تا حدودی زیرساختها برای سرمایه گذاری فراهم است اما بیشتر سرمایه گذاران علاقه به سرمایه گذاری در محل های خاص که به آن وابستگی دارند نشان می دهند.

به دنبال توازن سرمایه گذاری منطقه ای هستیم

مبشری با اشاره به اینکه بیشتر سرمایه گذاری ها در شیراز صورت می پذیرد، تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد توازن منطقه ای هستیم تا تمامی صنایع در یک محل جمع نشوند و توزیع عادلانه صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی فارس افزود: برای سرمایه گذاری های مختلف علاوه بر سلیقه سرمایه گذار باید شرایط اقلیمی را در نظر گرفت زیرا در برخی مناطق محیط زیست اجازه احداث برخی واحدهای تولیدی را نمی دهد.

سرمایه گذاران خارجی در مرحله عملیاتی اولیه

وی با اشاره به ورود 15 میلیون دلار با چهار سرمایه گذاری خارجی در فارس گفت:دو مجوز در زمینه گردشگری، یک مجوز صنایع غذایی و یک مجوز در بخش ساخت زیورآلات داده شده که سرمایه گذاران از کشورهای کویت، ایتالیا، قطر، امارات تاکنون برای سرمایه گذاری اقدام و مراحل عملیات اولیه کسب مجوز را گذرانده اند.

مبشری با تاکید بر اینکه هنوز محل سرمایه گذاری افراد مشخص نشده، اضافه کرد: چهار سرمایه گذار دیگر نیز به ثبت رسیده که در آینده اطلاعات قطعی آنها اعلام می شود.

دو سرمایه گذاری تلفیقی در راه

وی یادآورشد: سرمایه گذاری در زمینه گیاهپزشکی، راه خط آهن با مبالغ بالای سرمایه به صورت تلفیقی داخلی و خارجی در حال مذاکره هستند که با قطعی شدن موضوع اعلام خواهد شد.