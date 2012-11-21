۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

یک مقام حماس:

حماس با برقراری آتش بس بدون رفع محاصره غزه موافقت نمی کند

یک مقام مسئول در جنبش مقاومت فلسطین حماس، تاکید کرد: حماس هرگر زیر بار برقراری اتش بس بدون رفع محاصره از نوارغزه نمی رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم ، یک مقام مسئول در جنبش حماس در اظهاراتی با اشاره به اختلافات میان مقامات امنیتی، سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی درباره برقراری آتش بس در نوار غزه تاکید کرد: آنها درباره شروطی که از سوی مقاومت فلسطین قرار داده شده ، اختلاف دارند.

وی افزود: حماس خواهان برقراری آتش بس ، بازگشایی گذرگاهها و رفع محاصره از غزه است و ما به طرف مصری تاکید کرده ایم که توافقی را که شامل این موضوع نشود را نمی پذیریم.

خاطرنشان می شود شب گذشته با وجود اعلام اخبار ضد و نقیض درباره برقراری آتش بس در غزه، در نهایت تصمیمی در این باره گرفته نشد.

از طرفی گروههای مقاومت فلسطین نیز در پاسخ حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به حملات تلافی جویانه موشکی خود ادامه می دهند.

