۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۶

در دیدار بسیجیان مطرح شد:

توصیه رهبرانقلاب به مجلس برای متوقف کردن سوال از رئیس جمهور‬

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور با رهبر انقلاب ساعتی پیش در حسینیه امام خمینی(رحمه‌الله) آغاز شد.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخشی از سخنان خود در این دیدار تاکید کردند: طرح سوال از رییس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود، هم نشان دهنده احساس مسئولیت مجلس و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می خواهد، از نمایندگان محترم، تقاضا می کنیم از اینجا به بعد ادامه ندهند.

سردار جعفری و سردار نقدی در ابتدای این دیدار به ارائه گزارش درباره بسیج پرداختند.

