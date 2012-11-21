سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا منتشر شد

مهدی محدثی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتشار سه اثر جدید بوستان کتاب در سال جاری افزود: کتاب سخنان حسین بن علی (ع) از مدینه تا کربلا از جمله این آثار است که آیت الله محمدصادق نجمی آنرا نوشته است.

وی ادامه داد: این کتاب به چاپ شانزدهم رسیده است.

کارشناس بازاریابی ارتباط با مراکز علمی بوستان کتاب با اشاره به پراکنده بودن سخنان سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ابراز داشت: نویسنده کتاب حاضر، همه سخنان حضرت را از منابع دست اول تاریخى، در گرد آوری کرده و مجموعه ای گران بها از معارف دینى، سیاسى و تاریخى را در اختیار مخاطب قرار داده است.

محدثی از مبانی و اصول علم اقتصاد به عنوان دیگر اثر جدید الانتشار یاد کرد و بیان داشت: این کتاب نوشته آقایان تیمور رحمانی و یدالله دادگر می باشد که به چاپ سیزدهم رسیده است.

وی در ادامه سخنان خود کتاب هزار و یک کلمه را از دیگر آثار جدید این موسسه عنوان کرد و بیان داشت: جلد اول این کتاب به چاپ هشتم، جلد چهارم این کتاب به چاپ ششم و جلد هفتم آن نیز به چاپ سوم رسیده است.

کارشناس بازاریابی ارتباط با مراکز علمی بوستان کتاب در این مجموعه نکته‏ هاى فراوانى در زمینه‏ هاى گوناگون اخلاق و عرفان، کلام و فلسفه، تفسیر و حدیث، هیئت و نجوم و دیگر دانش ها گردآوری شده و شیوایی قلم و رسایی بیان و خاطره‏ گونه، آنرا جذاب تر کرده است.