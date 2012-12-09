داوود شیران در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد عملکرد فرهاد کاظمی در تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: با حضور آقای کاظمی تیم رشد قابل توجهی از نظر مسائل فنی داشته و بازیکنان در زمین فوتبال بازی می‌کنند. البته دست ایشان خالی است و باید در نیم فصل با جذب بازیکنان جدید، از نظر بازیکن هم تیم را تقویت کنیم.

وی با اشاره به اینکه سپاهان نخستین قهرمانی‌اش در لیگ را با هدایت کاظمی بدست آورد، افزود: دو عضو هیات مدیره ذوب‌آهن فوتبالی هستند و قرار است مسائل را از نزدیک بررسی کرده و دلایل نتیجه نگرفتن تیم در نیم فصل نخست را مشخص کنند.

عضو هیات مدیره و سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن خاطرنشان کرد: کاظمی با تیمی که خودش نبسته، بازی‌های خوبی را ارائه کرد، هرچند از نظر نتیجه‌گیری موفق نبود که آنهم به خاطر برخی مشکلات و اشتباهات بود. در نیم فصل اما 5-6 بازیکن جذب می‌کنیم و امیدواریم در نیم فصل دوم علاوه بر بازی خوب، نتایج لازم را هم بدست آوریم.

وی در مورد اینکه برخی‌ها عقیده دارند ذوب‌آهن کربکندی از ذوب‌آهن کاظمی بهتر نتیجه گرفته، اظهار داشت: نباید فراموش کرد تعداد بازی‌های کاظمی کمتر بوده است. البته ما نگران این مسائل نیستیم و شما هم نباشید زیرا در نیم فصل دوم و با جذب نفرات جدید، ذوب‌‎آهن به جایگاه اصلی‌اش در لیگ برتر باز می‌گردد.

شیران با تاکید مجدد به اینکه به آینده تیم ذوب‌آهن امیدواریم، یادآور شد: ذوب‌آهن در گذشته نایب قهرمان آسیا شده و قدمتی 60 ساله دارد. علاوه بر تیم فوتبال، تیم‌های هندبال و بسکتبال باشگاه که امروز فعال نیستند، هم دارای قدمت و سابقه درخشانی است که امیدواریم بزودی شرایط حضورشان در مسابقات لیگ فراهم شود.

وی در مورد اظهارات اخیر یکی از بازیکنان ذوب‌آهن اصفهان مبنی بر اینکه هیات مدیره باشگاه می‌خواست ذوالفقارنسب را به عنوان سرمربی انتخاب کند اما با تماس آقای X فرهاد کاظمی سرمربی شد، تاکید کرد: ذوب‌آهن دارای هیات مدیره خوب و منسجی است که با همکاری همدیگر تصمیمات لازم برای باشگاه را اتخاذ می‌کنند.

عضو هیات مدیره و سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن ادامه داد: در زمان انتخاب فرهاد کاظمی با چندین گزینه از جمله بیژن ذوالفقارنسب و افشین پیروانی مذاکره کردیم و در نهایت پس از بررسی تمامی گزینه‌ها، هیات مدیره تصمیم گرفت که هدایت تیم ذوب‌آهن را به فرهاد کاظمی بسپارد. مگر می‌شود یکی زنگ بزند و سرمربی را تعیین کند، این یعنی هیات مدیره کشک است.

وی به بازیکنان جدا شده از ذوب‌آهن اعلام کرد با تومانیه بیشتری مصاحبه کنند و اظهار داشت: شما می‌خواهید حالا حالاها فوتبال بازی کنید، پس از انجام مصاحبه‌های خود عجله نکنید و تیم ذوب‌آهن را هم به حاشیه نبرید.

شیران در پایان گفت: طبیعی است در نیم فصل یک عده از بازیکنان به خاطر بهتر شدن شرایط تیم و باشگاه بروند و جای خود را به بازیکنان دیگر بدهند تا تیم از بحران خارج شود. بهتر است بازیکنان بیشتر مدارا کرده تا بتوانیم مشکلات تیم را حل کنیم و در نیم فصل دوم شاهد اوج گیری ذوب‌آهن باشیم.