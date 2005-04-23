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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۱۵

دكتر سيد مصطفي محقق داماد :

حكمت شيعي برگرفته از آموزه هاي نهج البلاغه و تعاليم اهل بيت (ع) است

حكمت شيعي برگرفته از آموزه هاي نهج البلاغه و تعاليم اهل بيت (ع) است

دكتر سيد مصطفي محقق داماد در اولين روز از همايش دو حكيم استرآباد گفت : از آنجا كه پس از قرن هفتم هجري ، سرزمين عزيزمان ايران به عنوان مركز جهان تشيع ، پناهگاه حيات عقلي اسلامي بوده، و متاسفانه تا كنون هم ذخائر معنوي عقلي آن چنان كه بايد به جهان خارج از حوزه هاي شيعي و معرفي نشده ، اين ذهنيت خطا براي بسياري از نويسندگان به خصوص غربيان به وجود آمده كه علوم اسلامي پس از حمله مغول براي هميشه خاموش شده است.

به گزارش خبرنگار اعزامي گروه دين و انديشه "مهر" از گرگان، دكتر سيد مصطفي محقق داماد مدير مركز مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم متذكر شد :  مطالعه در زندگي عالمان قرن نهم و دهم هجري و در راس آنان بنيانگذاران مكتب عقلي اصفهان ، دو ستاره تابناك اين ديار يعني ابوالقاسم مير فندرسكي و محمد باقر استرآبادي معروف به ميرداماد ، اين حقيقت را روشن مي سازد كه علوم عقلي اسلامي پس از وقفه اي به مدت يك قرن  و نيم ، در سرزمين دانش خيز ايران همچنان به زندگي شكوفاي خود ادامه داد و چنان اوج گرفت كه درخت پربار حكمت متعاليه كه در دامان همين مكتب پرورش يافت همچنان تا عصر حاضر استوار است و روز به روز ثمرات آن فزون تر مي گردد و "مثل كلمه طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها في السماء".

دكتر محقق داماد اضافه كرد : ميرداماد در يكي از برجسته ترين خانواده هاي اصيل شيعي يعني محقق كركي تربيت يافت و استعداد و نبوغ خدادادي وي موجب شد كه بتواند به زودي به همه رشته هاي علوم ديني دست يابد ، و مكتبي كاملا ممتاز و جديد از ساير مكاتب موجود سابق سامان دهد. مكتبي كه مي توانيم آن را "حكمت يا معرفت شيعي" نام نهيم هر چند كه به "حكمت يماني " و يا "حكمت ايماني" نيز ناميده شده است.

وي ادامه داد : معرفتي كه در عالم تشيع از همان روزهاي آغازين تاريخ اسلام تحت تعليمات امامان بزرگوار و اهل بيت گرامي پيامبر (ص) شكل گرفت و تا امروز بر جاي مانده و توسط عالمان شيعي توسعه يافته بي شك نه عينا همان فلسفه يوناني است و نه آن چيزي است كه در غرب امروز آن را فلسفه مي خوانند و نه مجموعه اي از تعليمات شبه روحاني و يا مجادلات غير عقلاني .  حكمت شيعي ساختار ويژه خود را دارد و بر آيات قرآني ، آموزه هاي  برگرفته از نهج البلاغه علوي و تعاليم اهل بيت (ع) استوار گرديده و در بستر تاريخ با فلسفه اشراقي و مشائي هماهنگ گرديده ، تغذيه نموده و چون موجودي زنده و جاندار ، خود باليده و رشد كرده است.

مدير مركز مطالعات اسلامي فرهنگستان علوم  گفت : اگر ميرداماد در تاريخ تفكر پس از ارسطو و فارابي به معلم ثالث ملقب گرديده هرگز گزاف نيست، چرا كه وي با تسلط كامل بر فلسفه يوناني كه تكيه اش عمدتا بر عقل محض است و تجربه هاي اشراقي ، كه منبع اصلي خود را اشراقات دروني مي داند، حكمتي بديع را تدارك و پايه ريزي كرد كه به اعتقاد وي تجلي گاه پيام انبياي الهي و تحقق آرمان آنان است. پيام انبياي الهي را كه در وحي محمدي(ص) به حد اكمل و اعلي بيان گرديده در اين آيه شريفه مي توان مشاهده كرد كه مي فرمايد:  هوالذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانو من قبل لفي ضلال مبين(سوره جمعه، آيه 2) .

وي افزود : كتاب ، حكمت و تزكيه نفساني همان منابعي است كه در معرفت شيعي مورد توجه بانيان و احياگران آن قرار گرفته است . مدلول آيه شريفه بر اين هدف پاي مي فشارد كه بشر با جمود بر ظواهر الفاظ متون كتب مقدس بدون تعقل ، تفكر و تدبر راه به جايي نمي برد و در همان ضلالت و گمراهي پيشين ، بلكه بيشتر باقي مي ماند، همانطور كه راهپيمايي با عقل محض بدون استعانت وحي اتكاء بر پاي چوبين است كه هيچ گونه تضميني براي آن متصور نيست و به مذلت و سقوط منتهي خواهد گرديد.  و از همه بالاتر آن كه تعليم آنگاه بار مي دهد و موجب رشد و تعالي بشري مي گردد كه همراه با تزكيه نفساني باشد، كه بي گمان بدون آن به جز بلاي خانمانسوز و عامل فساد در زمين چيز ديگري نخواهد بود، همانطور كه تجربه تاريخي اين حقيقت را به اثبات رسانده است.

وي اضافه كرد : بشر امرو كه در پيشرفتهاي علمي و تسلط بر طبيعت خود را پيروز مي بيند و با شتاب سرسام آور حيرت انگيز اكتشافات خويش را افزون مي كند، او را چه شده كه محيط زيست طبيعي خود را به فساد و تباهي كشانده و زمين ، زادگاه و آرامشگاه اصلي خويش را كه همراه با صلح و صفا با تعهد بر آبادي و بهينه سازي به رسم امانت به وي سپرده شده ، بر خويش تنگ، تاريك و نا امن ساخته است؟ آيا نه اين است كه علم از مسير خود منحرف گشته است؟ آيا نه اين است كه علم با تزكيه و تطهير نفس همراه نگشته كه به جاي آن كه نافع گردد، مضر و خانه برانداز شده است؟

دكتر محقق داماد گفت : در تاريخ جوامع ديني اختلافات ، نزاعها ، كشمكشها كه بسا به سفك دماء منتهي گرديده بي ترديد اگر مورد بررسي و ريشه يابي قرار گيرد، منشاء بيشتر آنها را در جهالت و يا دانشها و علومي مي يابيم كه يا از مابع غير خالص اتخاذ گرديده و يا از تعقل و انديشه به دور بوده و يا پيشروان آنها موفق به تزكيه و تطهير نفساني و تربيت روحاني نشده و خويشتن را از غل و زنجيرهاي هواهاي نفساني و اغراض حيواني آزاد نساخته اند.

وي افزود : ابوالقاسم ميرفندرسكي و محمد باقر استرآبادي هر دو از چهره هاي ممتاز مكتب عقلي اصفهان در قرن دهم يعني مكتب حكمت شيعي مي باشند و تربيت باطن و تاملات دروني را در كنار تعقل و متون ديني قرار مي دهند. ميرفندرسكي كه تخصص خود را در حكمت مشاء با تدريس ممتد آثار ابن سينا نشان داده بود، پس از تجربه هاي برگرفته از اشراق افلاطوني و ديدن نحله هاي مختلف و سير در آفاق و انفس ، در آثار گوناگون خود، دانش پژوهان را به تصفيه و تزكيه نفس و تربيت اخلاقي توصيه مي كند.

دكتر محقق داماد در پايان سخنان خود گفت : اميدوارم علماي عظام و اساتيد كرام در نشست هايي كه در اين همايش برگزار مي گردد، موفق شوند كه ابعاد علمي و فكري اين دو سلاله پاك نبوي و شجره احمدي را بررسي و تبيين فرمايند و ملت ايران با بهره مندي از ثمرات اين محفل به مفاخر و ذخائر گرانبهاي فرهنگي سرزمين شان آگاهي بيشتر يافته و به هويت اصيل خود بيش از پيش مباهي گردند.

کد مطلب 174945

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