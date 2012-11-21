احیاء امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراد کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر دو معقوله دارد، اظهار داشت: احیاء و تبیین امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی یکی دیگر از معقوله های عمل کردن به امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با بیان اینکه در عزاداری های آسیب های وجود دارد، بیان داشت: باید روش و منش عزاداری ها تغییر کند.

کاظمی با اشاره به اینکه عامل و رمز زنده ماندن نهضت عاشورا پس از 1400 سال برگزاری عزداری و مراسمات بوده است، عنوان کرد: بهتر است عزاداری ها همراه با آسیب نباشد.

کاظمی با بیان اینکه نهضت عاشورا برای نماز و امر به معروف و نهی از منکر بوده است، بیان داشت: برنامه های هیئت مذهبی باید طوری برنامه ریزی شود که نماز عاشورا در اوا وقت برپا شود.

وی با اشاره به اینکه ذبح گوسفندان در هیئتهای عزداری بسیار تاسف بار است، عنوان کرد: ذبح گوسفندان باید ساماندهی شود.

فرماندار شهرستان شهرکرد با بیان اینکه ادارات شهرستان کاغذ های باطله را جمع آوری و در راستای حمایت از خانواده زندانیان به سازمان حمایت از زنداییان داده شود، تصریح کرد: اکثر این زندانیان به دلیل جرایم غیر عمد در زندان هستند و خانواده این افراد نیاز به کمک دارند.

مراد کاظمی با بیان اینکه رمز موفقیت ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس الگو گرفتن از نهضت عاشورا بوده است، یاد اور شد: بسیج ادامه دهنده نهضت عاشورا است.