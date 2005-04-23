اتحاديه عرب نيز به نشست همسايگان عراق در استانبول دعوت شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري خاورميانه مصر، سخنگوي وزارت امور خارجه تركيه روز گذشته اعلام كرد كه آنكارا ازاتحاديه عرب دعوت كرده است در نشست وزيران امور خارجه كشورهاي همسايه عراق كه قرار است 29 و 30 ماه جاري ميلادي(9 و 10 ارديبهشت) در شهر استانبول برگزار شود، شركت كند.



نامق تان افزود: دولت تركيه منتظر پاسخ اتحاديه عرب به اين دعوت است .



به گفته وي اين نشست كه پيش از اين چند باربه تعويق افتاد با شركت وزيران امور خارجه ايران، مصر، اردن، عربستان، سوريه، كويت، عراق وتركيه و دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي ونمايندگاني ازاتحاديه اروپايي و بحرين برگزارخواهد شد.



وي درپاسخ به سوالي درباره اينكه آيا زمان پيشنهادي قطعي شده است و آيا آنكارا موافقت همه كشورهاي دعوت شده را با اين زمان بدست آورده است، گفت : برخي كشورها موافقت خود رابا اين زمان پيشنهادي اعلام كرده اند درحالي كه برخي كشورها هنوزبه اين پيشنهاد پاسخ نداده اند كه آيا موافق هستند يا خير.

شايان ذكر است آخرين نشست وزراي خارجه همسايگان عراق پيش از انتخابات سراسري 30 ژانويه دراين كشور به ميزباني اردن و با مشاركت كشورهاي كويت، تركيه، ايران، سوريه، اردن، عربستان، اشرف قاضي نماينده سازمان ملل متحد در امور عراق و عمروموسي دبير كل اتحاديه عرب در هتل" فخم " امان برگزار شد.