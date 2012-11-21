به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: برپایی ایستگاه صلواتی، کارگاههای آموزشی شامل کلاس های مذهبی در سراهای محله ها، اجرای شب شعر عاشورایی، نشستهای معرفتی در مراکز فرهنگی با مشارکت خانه شهریاران جوان، برگزاری مراسم زیارت عاشورا در سراهای محله ها از دیگر برنامه هایی است که در دهه نخست ماه محرم برگزار می شود.

وی از برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه محرم در مساجد شرق تهرا ن خبر داد و افزود: یکی از ویژه برنامه های فرهنگی شهرداری منطقه 8 در ماه محرم، برگزاری مسابقه کتابخوانی است.

شادالوئی با اعلام اینکه علاقمندان برای شرکت در این مسابقه فرهنگی باید به مساجد، سراهای محله مراجعه کنند، گفت: این مسابقه برگرفته از کتابی درباره زندگی امام حسین(ع) است.

وی در ادامه از برپایی نماز ظهر عاشورا در مساجد و میادین اصلی و منطقه خبر داد و افزود: تولید محصولات فرهنگی ویژه ماه محرم و توزیع آنها در بین شهروندان، از دیگر برنامه های حوزه اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 8 در این ایام است.

شهردار منطقه 8، برگزاری 3 یادواره شهدا با هدف تجلیل از خانواده شهدا و ایثارگران و برپایی تورهای زیارتی را، از دیگر برنامه های ویژه ماه محرم عنوان کرد.