آماده باش کامل نیروهای خدمات شهری برای نظافت شهر در ایام عزاداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای نظافت پایتخت در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی اظهار کرد : برنامه جمع آوری پسماندهای خانگی و تجاری و تخلیه مخازن ، در کلیه محورها با مدنظر قرار دادن برنامه شبانه هیات های عزاداری انجام شده است به گونه ای که زمان فعالیت خودروهای جمع آوری پسماندها با حرکت هیات های عزاداری در معابر تداخلی نداشته باشد.

وی با بیان اینکه برای تسریع در امر نظافت معابر ، ماشین آلات و نیروی انسانی درنزدیکی تکایا و مساجد مستقر شده اند اظهار کرد : کارگران مستقر در مسیر حرکت هیات های عزاداری و محل توزیع نذورات در معابر پیرامون مساجد و حسینیه ها به مخازن چرخدار 120لیتری مجهز هستند.

معاون شهردار تهران در ادامه گفت : به منظور تسریع در بازگراندن نظافت معابر به حالت عادی ، از ظرفیت پیمانکاران تفکیک پسمادهای خشک در جمع آوری ظروف یکبار مصرف بهره گیری می شود.

وی با بیان اینکه تخلیه و شستوی مخازن پسماند در این ایام به صورت مستمر و با سرعت بیشتری انجام می شود گفت : طی هماهنگی های به عمل آمده ، مخازن ویژه پسماند خشک با حجم مناسب به متولیان مساجد و حسینیه ها واگذار شده است . همچنین بیش از 11 تن کیسه بزرگ زباله در نمایشگاه عطر سیب میان هیات های مذهبی توزیع شد.

عبداللهی با اشار ه به احتمال بارش باران یا برف در روزهای عزاداری اظهار کرد : برف روبی و رفع لغزندگی و آبگرفتگی معابر محدوده مساجد و حسینیه ها و همچنین مسیر عبور هیات ها و دسته های عزاداری ، دراولویت عملیات زمستانی قرار داشته و پس از رفع لغزندگی ، بلافاصله پاکسازی و جمع آوری شن و نمک انجام می گیرد.