انقلاب اسلامی ایران به برکت عاشورا شکل گرفت/ شهید رهنمون اسوه مقاومت

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار نصرالله فتحیان صبح چهارشنبه در مراسم یادواره شهید دکتر محمدعلی رهنمون و شهدای دانشگاه علوم پزشکی یزد اظهار داشت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس نیز ایستادگی و مقاومت را از سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین (ع) فرا گرفتند و با وجود تحریم های سخت در زمینه دارو، سلاح و ... هرگز تسلیم نشدند.

وی یکی از نمادهای مقاومت در دوران دفاع مقدس را شهید دکتر رهنمون دانست و افزود: با وجود همه تحریم هایی که در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی وجود داشت، شهید رهنمون اولین بیمارستان ویژه بسیجیان را راه اندازی کرد.

فتحیان با ذکر خاطراتی از شهید رهنمون عنوان کرد: دکتر رهنمون و دکتر پاکنژاد جزو اولین افرادی بودند که به سپاه پیوستند و او و امثال او هرگز اجازه ندادند سختی ‌های جنگ و تحریم بر آنها مستولی شود و امروز وظیفه ما ادامه راه آنهاست.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد نیز در این مراسم ضمن تبریک هفته بسیج به بیان گوشه‌هایی از زندگی شهید دکتر رهنمون پرداخت و افزود: این شهید بزرگوار در طول دوران دفاع مقدس، مسئول بهداری سپاه و معاون درمان کل نیروهای مسلح بود.

سید جلیل میرمحمدی افزود: دکتر رهنمون به اعتراف هم دوره‌هایش در دانشگاه، سرآمد و نماد مقاومت و حرکات انقلابی بود.

وی با ذکر خاطرات و اقدامات شهید رهنمون بیان کرد: شهید رهنمون در هنگام اقامه نماز بر اثر بمباران دشمن در بیمارستان صحرایی خاتم‌الانبیاء (ص) به شهادت رسید.