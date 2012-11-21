طراحان سئوال کننده از رئیس جمهور انصراف دادند/ طرح سئوال منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عوض حیدرپور سخنگوی طرح سئوال از رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران پارلمانی، به سخنان امروز رهبر معظم انقلاب در جمع بسیجیان اشاره کرد و گفت: مقام معظم دستوری صادر کرده اند که نمایندگان سئوال کننده به دنبال آن با صدور بیانیه ای انصراف خود را از طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام کردند.

به گفته حیدرپور متن بیانیه نمایندگان به این شرح است:

رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامین ایشان نصب العین و فصل الخطاب برای نمایندگان بوده است. با لبیک به فرمان ایشان نمایندگان سئوال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام می کنند.

بر اساس این گزارش مقام معظم رهبری امروز در جمع بسیجیان طی سخنانی تاکید کردند: طرح سئوال از رئیس جمهور تا اینجا کار مثبتی بود. هم نشان دهنده احساس مسئولیت و هم آمادگی مسئولان دولتی برای پاسخگویی است، اما ادامه این کار چیزی است که دشمن می خواهد. ایشان در ادامه بیان داشتند از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم از این به بعد ادامه ندهند.