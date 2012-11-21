10 تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد/ افزایش تماس های مردمی با پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه عمومی نیروی انتظامی که در محل فرماندهی این نیرو برگزار شد اظهار داشت: ماموران نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون با شناسایی وانهدام 35 باند تهیه و توزیع مواد افیونی موفق به کشف 10 تن از انواع مواد مخدر در استان شده اند.

وی افزود: در هفت ماه نخست امسال نیز بیش از یک تن و 600 کیلوگرم از انواع مواد مخدر توسط نیروهای مرزبانی خراسان رضوی کشف وشش تن از عاملان وقاچاقچیان مواد مخدر به دست پر توان این نیروها ی از جان گذشته به هلاکت رسیده اند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به افزایش دستگیری قاچاقچیان مواد مخدر در سال جاری بیان کرد: این دستگیری ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 12 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی همچنین از افزایش تماس های مردمی با پلیس 110 استان خبر داد و افزود: این افزایش که رقمی حدود41 درصد است نشان دهنده افزایش اعتماد مردم و تعامل شهروندان با پلیس است

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی همچنین از کاهش سرقت های به عنف به میزان 28 درصد در سال جاری خبر داد وافزود: از همکاری صمیمانه مردم با پلیس و کمک آنها برای اطلاع رسانی و یاری به نیروی انتظامی در شناسایی و دستگیری مجرمان تشکر می کنیم.