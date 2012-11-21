مدیران نواقص و ظرفیت های مجموعه خود را شناسایی کنند

محمد تکلوزاده در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث پیرامون موضوع خدمت به مردم پرداخت و اظهار داشت: مدیریت در نظام جمهوری اسلامی ایران یک مسئولیت سنگین برای خدمتگزاری به مردم است.

وی خدمت به مردم در نظام اسلامی را یک توفیق الهی دانست و ادامه داد: خدمت به مسلمانان یک عنایت از سوی خداوند است و فرصت کوتاهی است که باید غنیمت شمرد.

تکلوزاده گفت: هنگامی خدمت به خلق عبادت محسوب می شود که هر کس در هر جایگاهی که قرار دارد تعبدی و برای رضای خدا خدمت کند و منتظر قدردانی مردم و دیگران نباشد.

وی افزود: باید تلاش ما حل مشکلات مردم باشد و برای مردم منت نداشته باشیم و شاکر خداوند باشیم که هم خداوند این نعمت خدمتگزاری را به مسئولین داده و هم مردم این فرصت را در اختیار آنها قرار داده اند.

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار کرمان، اشرافیت به حوزه تحت مدیریت را یکی از اصول کار مدیران دانست و ادامه داد: هر مدیری باید نقاط ضعف و قوت مجموعه تحت مدیریت خود را بشناسد.

وی تصریح کرد: هر مدیری باید پتانسیل ها و ظرفیت ها را در مجموعه خود بشناسد، نواقص را پیدا کند و با استفاده از پتانسیل ها، نواقص را برطرف کند.

این مسئول در ادامه با اشاره به ظرفیت های استان کرمان اظهار داشت: این استان راه توسعه را در پیش گرفته است.