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۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۶

آیت الله سلیمانی:

روحیه بسیجی تسخیر ناپذیر و با استکبار و استعمار ناسازگار است

روحیه بسیجی تسخیر ناپذیر و با استکبار و استعمار ناسازگار است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: روحیه بسیجی تسخیر ناپذیر و با استکبار و استعمار ناسازگار است و هیچگاه در برابر ظلم و ستم تسلیم نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر چهارشنبه در اجتماع بزرگ بسیجیان عاشورائیان با عنوان "لبیک یا رسول ‌الله" در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان اظهار کرد: خدامداری، خداترسی و اطاعت از ولی امر مسلمین مهمترین نشان بسیجی بودن است.

وی گفت: گرفتار شدن به زر و سیم با تفکر بسیجی سازگار نیست و یکی از شروط پیدایش آن استقبال از خطر است.

وی افزود: بسیج و بسیجی گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا آماده حضور در تمامی صحنه ها است.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان داشت: بسیج و بسیجیان باید از ظرفیت های موجود برای مقابله با استکبار استفاده کنند و کسانی که ادعای سازش دارند هرگز از روحیه بسیجی برخوردار نخواهند بود.

اجتماع بزرگ عاشورائیان با شرکت گردان های بیت المقدس، امام علی (ع)، امام حسین (ع)، عاشورا و گردان های کوثر و الزهرا (س) خواهران با حضور استاندار سیستان و بلوچستان، فرماندهان نظامی و انتظامی و شماری از مسئولان در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان برگزار شد.

کد مطلب 1749509

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